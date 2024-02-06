ميسي يأمل في اللعب في ودية طوكيو بعد أزمة هونج كونج

بعدما أصاب عددا كبيرا من المشجعين في هونج كونج بخيبة أمل بغيابه عن مباراة كرة ودية، فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في لقاء ودي يخوضه فريقه إنتر ميامي في طوكيو قائلا إنه "تحسن كثيرا" مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

ولازم اللاعب الأرجنتيني مقاعد البدلاء في المواجهة المرتقبة التي أقيمت على ملعب هونج كونج الذي امتلأ عن آخره بالمشجعين فيما أصبح أزمة علاقات عامة بالنسبة للفريق المنافس في الدوري الأمريكي ومنظمي المباراة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام لأول مرة بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد الفريق وديفيد بيكام المالك الشريك، قال ميسي اليوم الثلاثاء إن عدم قدرته على اللعب أصابته "بخيبة أمل" مشيرا إلى أن غيابه جاء نتيجة تورم في العضلة الضامة.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 36 عاما مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق طوكيو "في هونج كونج، أجرينا مرانا مفتوحا وشاركت إذ كان هناك عدد كبير من المشجعين... وأردت أن أكون هناك وأشارك.

"لكن الحقيقة أن الآلام كانت لا تزال موجودة وكان من الصعب جدا أن ألعب. يمكنني أن أتفهم أن الناس كانت تتطلع للمباراة وآمل أن تسنح لي فرصة أخرى للعب في هونج كونج".

لكن قائد إنتر ميامي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، لم يفصح ما إذا كان سيشارك في مباراة ودية أمام فيسل كوبي بطل اليابان غدا الأربعاء.

وقال "بالنسبة للغد، لا أعرف، سنحتاج أن نرى سير المران اليوم. ما زلنا لا نعرف إذا ما كنت سأتمكن من المشاركة، لكنني بحالة أفضل بكثير مقارنة بالأيام الماضي وأريد أن أتمكن من اللعب".

وتحدث ميسي في المؤتمر الصحفي منفردا بعد إلغاء مشاركة بيكام والمدرب تاتا مارتينو وزملائه في الفريق سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز في اللحظات الأخيرة.

وبخلاف ما حدث في هونج كونج، لم تنفد التذاكر قبل يوم واحد من المباراة، بعدما طرحت للبيع في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأبدى المشجعون اليابانيون سعادتهم برؤية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات إذ تحدوا البرد لمشاهدته في حصة تدريبية خارج العاصمة اليابانية لحاملي التذاكر الخاصة.

وقالت ميكو توميشيما (32 عاما)، والتي ستصطحب ابنها إلى المباراة كهدية عيد ميلاده العاشر "أصبحت من مشجعيه قبل عامين عندما بدأ ابني يلعب كرة القدم".

وسافرت أم أخرى رفقة ابنها لنحو 500 كيلومتر لتحقق إحدى أمنياتها بمشاهدة ميسي.

وقالت يوكي أونو واقفة إلى جوار ابنها تايري "عندما عرفنا أنهم قادمون، قررنا حينها أن علينا أن نذهب، حتى إذا اضطر للتغيب عن المدرسة.

"لم نتمكن من فعل ذلك عندما جاء باريس سان جيرمان (فريق ميسي السابق) إلى اليابان وكان هذا محبطا جدا. كنا نظن أن هذه ربما الفرصة الأخيرة لذا قررنا أن علينا أن نراه".

وتقام المباراة على الملعب الوطني في اليابان في السابعة مساء (1000 بتوقيت جرينيتش) من يوم الأربعاء.

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