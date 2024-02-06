6 ميداليات لـ «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في دولية أبوظبي للجوجيتسو - جولة الأردن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس انجازاً دولياً جديداً لسجله الرياضي، عقب فوز 6 من لاعبيه بـ 6 ميداليات ملونة في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو - جولة الأردن، والتي اختتمت أول من أمس في العاصمة عمان، وذلك بواقع 3 ذهبيات لكل من: علي محمد النجار، وزايد عبدالله الحوسني، وشيخة جاسم الرئيسي، وأحرز الفضيات الثلاث كل من: خليفة اليماحي، وحمد طارق السويدي، وشذا فريد البلوشي في إنجاز دولي رفيع، واشرف على الانجاز مدير اداراة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي، ومدرب منتخب الامارات للناشئين والمدير الفني للجوجيتسو في النادي ابراهيم الحوسني
بدوره، ثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس ادارة النادي، دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي والذي ساهم بتحقيق الانجاز الهام، مؤكداً أن هنالك الكثير من المكاسب التي تحققت خلال المشاركة في البطولة، أبرزها أهميتها الدولية والفوز بالميداليات الست والتي تًعد اضافة مهمة في مسيرة النادي في البطولات الدولية، إلى جانب الفرصة الثمينة للاعبي النادي بخوض منافسات صعبة واللعب خارج الدولة مما يمنحهم خبرة جديدة تساعدهم في البطولات المقبلة، وبارك العويس لأسرة النادي الانجاز الدولي واللاعبين واللاعبات الفائزين، مثمناً جهود ادارة التدريب الرياضي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود المدير الفني للجوجيتسو الكابتن ابراهيم الحوسني والتي اثمرت عن نجاحات مميزة.
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