6 ميداليات لـ «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في دولية أبوظبي للجوجيتسو - جولة الأردن

أضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس انجازاً دولياً جديداً لسجله الرياضي، عقب فوز 6 من لاعبيه بـ 6 ميداليات ملونة في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو - جولة الأردن، والتي اختتمت أول من أمس في العاصمة عمان، وذلك بواقع 3 ذهبيات لكل من: علي محمد النجار، وزايد عبدالله الحوسني، وشيخة جاسم الرئيسي، وأحرز الفضيات الثلاث كل من: خليفة اليماحي، وحمد طارق السويدي، وشذا فريد البلوشي في إنجاز دولي رفيع، واشرف على الانجاز مدير اداراة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي، ومدرب منتخب الامارات للناشئين والمدير الفني للجوجيتسو في النادي ابراهيم الحوسني



بدوره، ثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس ادارة النادي، دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي والذي ساهم بتحقيق الانجاز الهام، مؤكداً أن هنالك الكثير من المكاسب التي تحققت خلال المشاركة في البطولة، أبرزها أهميتها الدولية والفوز بالميداليات الست والتي تًعد اضافة مهمة في مسيرة النادي في البطولات الدولية، إلى جانب الفرصة الثمينة للاعبي النادي بخوض منافسات صعبة واللعب خارج الدولة مما يمنحهم خبرة جديدة تساعدهم في البطولات المقبلة، وبارك العويس لأسرة النادي الانجاز الدولي واللاعبين واللاعبات الفائزين، مثمناً جهود ادارة التدريب الرياضي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود المدير الفني للجوجيتسو الكابتن ابراهيم الحوسني والتي اثمرت عن نجاحات مميزة.

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