وفاة ميجيل انخيل حارس المرمى السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا



توفى ميجيل انخيل جونزاليس حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد عن 76 عاما.

ولعب ميجيل انخيل في ريال مدريد لمدة 18 موسما بين عامي 1968 و1986 وفاز بلقبين في كأس الاتحاد الأوروبي بجانب ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وخمسة ألقاب في كأس ملك إسبانيا ولقب واحد في كأس الليجا.

كما شارك الحارس الراحل في 18 مباراة مع منتخب إسبانيا وظهر في كأس العالم 1978 و1982.

وبعد الاعتزال تولى ميجيل انخيل عدة مناصب في ريال مدريد ، من بينها مدرب حراس المرمى ومدير المدينة الرياضية السابقة لريال مدريد.

تم تشخيص إصابة ميجيل أنجيل بمرض التصلب الجانبي الضموري ، وهو شكل من أشكال مرض العصب الحركي، في ديسمبر 2022.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة ميجيل أنخيل جونزاليس، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخنا، وأسطورة ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية".

وأضاف "يتقدم ريال مدريد بخالص العزاء والمواساة لزوجته ماريا ديل بيلار، ولابنه ميجيل أنخيل، ولأحفاده دانييلا وماورو، ولعائلته، وزملائه وجميع أحبائه".

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