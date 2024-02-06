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كاف يطلق منصة جديدة لبيع تذاكر مباراتي الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا

2/6/2024 9:21:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) منصة جديدة لشراء تذاكر الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بحسب ما أعلن كاف عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

ويشارك في الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا منتخبات كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وتوج كل منتخب من المنتخبات الأربعة سابقا باللقب القاري، حيث حصدت كوت ديفوار، البلد المضيف، اللقب في عامي 1992 و 2015. ونالت جمهورية الكونغو الديمقراطية اللقب في عامي 1968 و1974 كما توج منتخب نيجيريا باللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و 1994 و2013، ويعود تتويج جنوب إفريقيا الوحيد إلى سنة 1996.

وتقام غدا الأربعاء مباراتا الدور قبل النهائي حيث تلتقي نيجيريا مع جنوب إفريقيا على ملعب السلام في بواكي كما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع ضيفه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب الحسن واتارا، في إبيمبي.

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