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محمد صلاح يوجه رسالة لفيتوريا بعد رحيله عن منتخب مصر

2/6/2024 9:21:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه الجناح الدولي المصري محمد صلاح رسالة إلى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من تدريب منتخب (الفراعنة) مؤخرا.

ونشر قائد منتخب مصر صورة له مع فيتوريا على حسابه الخاص بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حيث علق عليها قائلا "شكرا لك على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أول أمس الأحد توجيه الشكر لفيتوريا، وإعفائه من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتولى فيتوريا /53 عاما/ تدريب المنتخب المصري، البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، في يوليو 2022، خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال، حيث قاد الفريق في 18 مباراة، حقق خلالها 12 فوزا و5 تعادلات وخسارة وحيدة.

يذكر أن منتخب مصر عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مشواره في أمم أفريقيا 2023، حيث تعادل 2 / 2 مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر 7 / 8 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، عقب تعادل المنتخبين 1 / 1 في الوقتين الأصلي

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