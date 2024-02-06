الإمارات ترفع رصيدها لـ21 ميدالية في ملتقى الشارقة لقوى المعاقين

رفع لاعبو الأندية الإماراتية غلتهم في منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشّارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، في ثاني أيام الملتقى، إلى 21 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات، و8 برونزيات.

وحقق نادي خورفكان للمعاقين 5 ذهبيات، وفضيتين، و4 برونزيات، وحصد نادي الثقة للمعاقين ذهبيتين، وفضية و3 برونزيات، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية، وحصل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على ميدالية ذهبية.

ورفع العراق رصيده في المنافسات إلى 21 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات، كما حققت الكويت 15 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، وفازت هولندا بـ8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، وحصدت ألمانيا 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وحقق لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم راشد المحرمي، الميدالية الذهبية في منافسات 200 م جري رجال كرسي متحرك فئة T71/72، ونال لاعب نادي الثقة للمعاقين خالد المرزوقي، الميدالية الفضية، وحقق لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عثمان، الميدالية الفضية عن منافسات 200 م جري رجال كرسي متحرك فئة T33/34/53.

كما حصد لاعب نادي الثقة للمعاقين أحمد الحوسني، الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة كرسي متحرك فئة F33، كما حقق لاعب نادي خورفكان للمعاقين وليد الشحّات، الميدالية البرونزية عن فئة F53/54، وحقق زميله راشد أحمد الزيودي، الميدالية الذهبية عن منافسات فئة F55/56، قبل أن يضيف زميلهما سعيد الظنحاني، الميدالية الفضية عن فئة F55/56.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك سيدات فئة F33/34، حققت لاعبة نادي خورفكان للمعاقين عائشة سالم الخالدي، الميدالية الذهبية، وحققت زميلتها مريم الزيودي، الميدالية الذهبية عن فئة F37/40/44/46/64، وحصدت زميلتهما مريم المطروشي، الميدالية البرونزية عن فئة F37/40/44/46/64.

وخلال منافسات اليوم الثاني، حقق الكثير من اللاعبين أرقاماً قياسية عالمية، حيث حقق اللاعب التونسي وليد كتيلة، رقماً قياسياً في منافسات جري رجال 1500 م فئة T34، وحققت اللاعبة الألمانية سامانثا كينغهورن رقماً قياسياً في منافسات 1500 جري سيدات فئة T53، وحقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال، وحقق اللاعب التايلاندي أثيوات بينج رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال.

وعلى الصعيد الإفريقي، حقق 5 لاعبين أرقاماً قياسية إفريقية، إذ حقق اللاعب التونسي محمد نضال الخليفي، رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T53، وحقق مواطنه وليد كتيلة، رقماً قياسياً في منافسات جري رجال 1500 م فئة T34، وحققت لاعبة موريشيوس ماري إيمانويلي، رقماً قياسياً في منافسات 1500 م جري سيدات فئة T54، بينما حقق اللاعب الجنوب إفريقي دانيال دو بليسيس رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T62.

وعلى صعيد الأرقام القياسية الآسيوية، حقق اللاعب التايلاندي أثيوات بينج رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T54، بينما حققت اللاعبة الألمانية سامانثا كينغهورن رقماً قياسياً على المستوى الأوروبي في منافسات 1500 جري سيدات فئة T53، وحقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T52.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجان العاملة في البطولة، مشيراً إلى أنّ ما تحقق من نجاحٍ هو نتيجة تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكّد أنّ اللاعبين الإماراتيين حققوا من خلال مشاركتهم العديد من الفوائد في مقدمتها الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، وهنأ أبطال "فرسان الإرادة"، لتحقيقهم 21 ميدالية في ثاني أيام المنافسات، مشيراً إلى أنّ هذا يعد إنجازاً كبيراً نال احترام المجتمع الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي، وحثّهم على بذل مزيدٍ من الجهد، لتحقيق المزيد من الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.

من جهته، وجّه رئيس الوفد البحريني علي حاجي، الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم، موكداً أهمية المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين للمنافسة والاحتكاك مع أبطال عالميين.

وأكد البطل الأولمبي محمد القايد، أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لفئة ذوي الإعاقة يقف وراء إنجازات "فرسان الإرادة"، مضيفاً أن لاعبينا يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم قادرون على مواصلة مسيرة الإنجاز في المحافل القارية والدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز