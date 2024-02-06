سلوى الصباح يحلق بصدارة طائرة «عربية السيدات 2024»



نجح فريق دي لاسال الأردني في تعويض خسارته في الجولة الماضية، بفوز مستحق على فريق تل درة السوري بنتيجة (3-صفر)، بالأشواط ( 25 -17 ) - (25-13) - (25-20)، فيما فض فريق سلوى الصباح الكويتي الاشتباك المتوقع بينه وبين فريق نادي الشارقة على صدارة المجموعة الثانية، بالفوز عليه بنتيجة (3- صفر)، بالأشواط (25 -13) - (25-23) - (25-16)، لينفرد بصدارة المجموعة، وذلك ضمن منافسات الكرة الطائرة اليوم (الثلاثاء)، على صالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية، في إطار فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

استراحة محارب

تتوقف مسابقة الكرة الطائرة يوم غداً، الأربعاء، لتتواصل بعد غد، الخميس، بأربع مواجهات لأول مرة ضمن جدول مسابقات الكرة الطائرة، حيث كانت تلعب مباراتين في اليوم كل مجموعة، وستكون مباريات الخميس لكلا المجوعتين، لضمان العدالة والتنافسية في توقيت واحد، في مرحلة الحسم، لتحديد الترتيب النهائي لكل مجموعة.

مواجهات مهمة

وبحسب جدول البطولة واللائحة الفنية، فإن بعد مواجهات يوم الخميس المقبل المهمة والحاسمة، سيتواجه أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، فيما يتقابل ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، ويلتقي أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، في مواجهات الجمعة المقبل، التي تلي مواجهات الخميس التي على ضوئها يتم تحديد الترتيب النهائي لفرق المجموعتين.

معالجة الأخطاء

وكانت فرق المجموعة الأولى قد أنهت مبارياتها أمس، الاثنين، بمواجهات كشفت كل فريق للآخر، فضلاً عن التعرف إلى مكامن الضعف والقوة في كل فريق، وجميع الفرق باتت حظوظها متقاربة في الترقي للأدوار المقبلة من البطولة.

ثقة كبيرة

وحول أداء فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المسابقة، جددت نعيمة بن عامر المدير الفني للفريق، ثقتها في لاعبات الفريق، وقدرتهن على التطور من مواجهة إلى أخرى، لأن البطولة تضم فرقاً من الوزن الثقيل، وتضم في صفوفها لاعبات من منتخباتهم الوطنية، مثل سبورتنج المصري، لافتة إلى حداثة تكوين فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وهو أمر يُكسب اللاعبات خبرات تنافسية قوية، بغض النظر عن النتائج، وموقع الفريق في ترتيب البطولة.

رعاية ودعم

وتوجهت نعيمة بن عامر بالشكر والامتنان إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لرعايتها واهتمامها بتنظيم مثل هذه البطولة الجامعة لنخبة من الفرق العربية، تتبادل الخبرات في ما بينها، واكتساب معارف جديدة، تسهم في تطور منظومة رياضة المرأة في جميع دولنا العربية.

الفتاة الكويتي يتذوق طعم الانتصار الأول في السلة

خطف فريق الفتاة الكويتي، انتصاره الأول في مسابقة كرة السلة، في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بفوزه على صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بنتيجة (74-67)، في مباراة جمعتهما اليوم على صالة نادي البطائح، لحساب افتتاح الجولة الرابعة في الدور التمهيدي، في خامس أيام الدورة.

بطاقات الدور التمهيدي

وأحيا انتصار الفتاة الكويتي آمالهن للمنافسة على إحدى بطاقات الدور التمهيدي المؤهل للمباراة النهائية، خصوصاً أن الفوز جاء خير تعويض عن خسارة الكويتيات لمباراتيهن الأولى والثاني، التي جاءت أمام حاملات اللقب، الفحيص الأردني (78-95)، والثورة السوري (77-80).

خسارة ثالثة

وعلى الطرف الآخر، سجل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، خسارته الثالثة على التوالي، بعد هزيمته في اليوم الافتتاحي أمام الثورة السوري (47-78)، ومن ثم أمام الأهلي البحريني (59-74)، لتفقد صاحبات الضيافة آملهن في بلوغ النهائي.

فرص مهدرة

وفرطت لاعبات الشارقة بفرص خطف انتصارهن الأول، بعد نجاح الإماراتيات في نيل الأفضلية، بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة (16-13 19-10)، إلا أن هذا التفوق لم يكن كافياً، إذ نجحت لاعبات الفتاة الكويتي في العودة بنتيجة المباراة لصالحهن، بنيله الأفضلية بفارق كبير، بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة (23-9 و28-23).

فترة الراحة

وتدخل الفرق السبعة المنافسة في مسابقة كرة السلة، يوم غدٍ، الأربعاء، في فترة الراحة، قبل أن تعاود بعد غدٍ الخمس، استكمال الدور التمهيدي، بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة السادسة، ما قبل الختامية، وتجمع في الحادية عشرة صباحاً فريقي الثورة السوري والأهلي البحريني، متبوعاً في الواحدة ظهراً بلقاء الفتاة الكويتي وفريق العاصمة السعودي، ليسدل الستار على الجولة في الثالثة ظهراً، بلقاء الشارقة الإماراتي وغاز الشمال.

بداية قوية لأندية «إنبي» و«الفتاة» و«عالي»

حققت أندية إنبي المصري والفتاة الكويتي وعالي البحريني، الانتصار الأول لها في افتتاح منافسات كرة الطاولة، اليوم الثلاثاء، وجاءت المنافسات التي أقيمت في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قوية للأندية الثلاث، بعد أن افتتح إنبي البطولة بانتصارٍ مستحق على فريق حمادة الأردني بواقع (3-0)، بعدما فازت لاعبة إنبي ريم خالد العراقي على تيماء يونس أبو أيمن بثلاثة أشوط دون رد، جاءت نتائجها (11-6 و11-6 و11-5)، وأكملت زميلتها ندية أحمد علي الدولتلي المهمة، بفوزها على الأردنية ريناد محمود فؤاد بالنتيجة ذاتها، وإنما (11-5 و11-6 و11-5)، ولتختتم هنا إبراهيم محمود إبراهيم التفوق المصري، بفوزها على براء محمد الوديان، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، جاءت نتائجها (11-5 و11-5 و9-11 و11-6).

مباريات اليوم الافتتاحي

وفي أقوى مباريات اليوم الافتتاحي، نجحت لاعبات فريق عالي البحريني، في تحقيق انتصارٍ صعب للغاية على حساب المحافظة السوري، جاء بنتيجة (3-2)، بعدما تقدمت اللاعبة هند عبد الرؤوف ظاظا لفريق المحافظة، بالفوز في المباراة الأولى على أمريتا أميت بهدكي بثلاثية نظيفة (11-6 و11-7 و14-12)، قبل أن تهدي مريم عبد الله العالي فريقها البحريني التعادل، بفوزها على السورية لارا آصف ضويا بثلاثة أشواط دون مقابل (11-7 و11-8 و11-8)، لتواصل الإثارة طريقها بتقدم فريق عالي بالنتيجة، عبر لاعبته فاطمة عبد الله العالي، التي فازت بدورها على إباء علي حلاق في مباراة ماراثونية، حسمتها البحرينية بثلاثة أشواط مقابل شوطين (8-11 و4-11 11-5 و11-9 و11-9).

المباراة الرابعة

وابتسمت المباراة الرابعة بوجه المحافظة السوري، بعدما أهدت هند عبد الرؤوف ظاظا فريقها التعادل مجدداً، بفوزها على مريم عبد الله العالي، بواقع ثلاثة أشواط لشوط واحد (11-6 و9-11 و13-11 و11-8)، لتذهب المواجهة البحرينية السورية، إلى مباراة خامسة فاصلة، عرفت من خلالها أمريتا أميت بهدكي كيفية إهداء فريق عالي الفوز، بتخطيها لمنافستها السورية لارا آصف ضويا، بثلاثة أشوط نظيفة (11-8 و12-10 و11-6).

في المقابل، حقق فريق الفتاة الكويتي، الفوز في مباراته الأولى على غاز الجنوب العراقي، بعد انسحاب الأخير، ليحصد فريق الفتاة المكون من كفاية المحسن العويرضي، ومريم سليمان عبد الرحيم، وشيخة عدنان الحمد، أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.

ريم العراقي.. أم ومتخصصة في علم الاجتماع تتألق في «طاولة» العربية للسيدات 2024

جذبت لاعبة نادي إنبي المصري، ريم خالد العراقي، الأنظار، في اليوم الافتتاحي لمنافسات كرة الطاولة، في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حيث قدمت ريم مستويات رفيعة، وحققت الفوز في مباراتها الأولى مع فريقها، على حساب حمادة الأردني، بتغلبها على تيماء يوسف أبو أيمن بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، جاءت نتائجها (11-6 و11-6 و11-5).

ليس ذلك ما لفت الأنظار إلى ريم العراقي، فإلى جانب احترافها كرة الطاولة، متخصصة في علم الاجتماع، وأم لطفل، وعلى الرغم من زواجها ومسؤولياتها كأم، نجحت ريم في بناء سيرة حافلة مع لعبة كرة الطاولة، وجمعت بين تفوقها الدراسي، واستمرارها في ممارسة اللعبة.

تقول ريم إنها تعشق لعبة كرة الطاولة منذ نعومة أظفارها، وتوضح: «أمارس اللعبة منذ أن كان عمري ست سنوات، ولم أنقطع عنها على الإطلاق سوى عامين، بسبب ظروف الحمل والوضع، قبل أن أعود مجدداً إلى عشقي الذي لا يمكن أن أبتعد عنه».

وتضيف: «أخي وزوجي يمارسان اللعبة، ويشجعاني على الاستمرار والمشاركة في البطولات، رغم صعوبة ذلك مع اهتمامي بطفلي، ولكن المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، تعد من المسابقات الرائعة، التي لم أرغب في أن أضيع فرصة المشاركة بها».

وتشيد لاعبة إنبي بتنظيم الدورة، بقولها: «كل شيء رائع، بداية من الاستقبال والترحيب بالفرق المشاركة، وصولاً إلى المرافق والخدمات التي يتم توفيرها إلى اللاعبات، حيث تعد الدورة عرساً عربياً جميلاً، يساعد اللاعبات على الاحتكاك بمستويات مختلفة وقوية».

وتشير إلى أنها بدأت مسيرتها في مصر مع النادي الأهلي، قبل أن تنتقل إلى المنافس التقليدي الزمالك، بينما استقرت حالياً مع نادي إنبي.

أما بالنسبة إلى أبرز إنجازاتها، فتقول: «أنا في الأساس متخصصة في علم اجتماع، وتخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ولم تمنعني مشاركتي في البطولات من الاهتمام بدراستي، وفي الوقت نفسه، حققت العديد من الإنجازات التي لا يمكن أن أنساها، أبرزها: الحصول على لقب كأس أفريقيا للفرق، والمركز الثاني في البطولة نفسها للفردي، كما حققت المركز الثاني في البطولة العربية لمنافسات الفردي في كرة الطاولة، وشاركت في العديد من بطولات العالم».

في المقابل، تعتبر ريم العراقي أنه من الصعب التكهن بهوية الفريق الذي سيحقق لقب مسابقة كرة الطاولة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتقول: «اليوم الأول كان مثيراً، وشاهدنا مستويات رائعة من العديد من اللاعبات، ونحن سعداء بفوز إنبي بمباراته الأولى، ونأمل أن يحالفنا التوفيق بتحقيق الميدالية الذهبية».

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