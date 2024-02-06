7249 تحقيقاً بانتهاكات قانون الحد الأدنى للأجور في ألمانيا

ارتفع عدد التحقيقات بشأن انتهاكات الحد الأدنى للأجور في ألمانيا خلال العام الماضي، رغم تراجع عدد عمليات التفتيش، بحسب ما ذكرته وزارة المالية الألمانية.

وفي عام 2023، بدأت الرقابة المالية للجمارك على الأعمال غير المعلنة، 7249 تحقيقاً بشأن انتهاكات قانون الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة بنحو 1400 تحقيق عن العام السابق.

وقالت وزارة المالية إن الجمارك قامت خلال العام الماضي بإجراء 42 ألفاً و631 فحصاً لأرباب العمل، لمعرفة ما إذا كانوا يدفعون الحد الأدنى للأجور. وكان قد تم إجراء 53 ألفاً و182 فحصاً خلال العام 2022.

ويأتي ذلك بحسب رد وزارة المالية على سؤال من جانب فيكتور بيرلي، العضو عن حزب اليسار بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال بيرلي إن «هناك المزيد من (جرائم) الاحتيال المرتبطة بالحد الأدنى للأجور».

وأطلق النائب البرلماني موقعاً إلكترونياً يمكن أن يقوم الأشخاص من خلاله بالإبلاغ عن الانتهاكات، يحمل اسم «جرائم احتيال الحد الأدنى للأجور»، مضيفاً أنه بعد أن تمت في الأول من أكتوبر من عام 2022 زيادة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 12 يورو (12.90 دولاراً) للساعة الواحدة، فإن عدد التقارير على المنصة الإلكترونية «ارتفع بشكل كبير».

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