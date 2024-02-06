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تركيا تحيي ذكرى كارثة القرن التي ضربت جنوب البلاد قبل عام

2/6/2024 9:21:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحيي ملايين الأتراك في جميع أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، ذكرى فقدان أكثر من 53 ألف شخص من الأصدقاء والأقارب والجيران في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل عام.

ومن خلال تذكر ما تسميه أنقرة "كارثة القرن"، رتبت الحكومة سلسلة فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي وقعت في جنوب البلاد.

وفي مدينة أنطاكيا عاصمة محافظة هاتاي الجنوبية، اشتبكت حشود غاضبة مع الشرطة أثناء مرافقتها مسؤولين إلى موقع إحياء الذكرى.

وبعد دقيقة صمت عند الساعة 4:17 صباحا، وهو موعد وقوع الزلزال، ألقيت أزهار القرنفل في النهر تخليداً لذكرى الضحايا، وعزفت أوركسترا محلية مقطوعة لتكريمهم.

كانت محافظة هاتاي، الواقعة بين البحر المتوسط والحدود السورية، الأكثر تضرراً من بين 11 محافظة جنوبية تركية ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر.

خلَّف الزلزال أكثر من 59 ألف قتيل، بينهم ستة آلاف قضوا في سوريا المجاورة.

نظمت حشود في مدينة أديامان مسيرة صامتة، ومروا بـ "برج الساعة" الذي أعيد ضبطه على توقيت زلزال العام الماضي.

من المقرر أن يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مدينة قهرمان مرعش، مركز الزلزال، لتفقد العمل الجاري لإعادة إعمار المدينة، وإعادة إسكان آلاف الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في خيام ومنازل متنقلة.

كما سيشارك أردوغان في تسليم منازل تم الانتهاء من ترميمها لناجين، ثم سيقضي بقية الأسبوع في التجول بمدن أخرى ضربها الزلزال.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أردوغان إن الخسارة الناجمة عن الكارثة "لا تزال تحرق قلوبنا مثل أول يوم".

وأضاف: "الحمد لله، نجحت أمتنا في اجتياز هذا الاختبار المؤلم والتاريخي".

ويزور ساسة معارضون المنطقة أيضا، حيث يحضر زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، مراسم إحياء ذكرى الزلزال في هاتاي، قبل أن يتوجه إلى غازي عنتاب وقهرمان مرعش.

وأغلقت المدارس أبوابها، اليوم في العديد من المحافظات المتضررة من الزلزال.

وفي محافظة ملاطية، حظرت السلطات أي مسيرات أو فعاليات عامة خارج تلك المصرح بها رسمياً لمدة ثلاثة أيام.

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