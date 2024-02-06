مدرسة للتميز.. فرسان إقامة دبي يقدمون خلاصة تجاربهم للمؤسسات الحكومية

نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي برامج تدريبية متطورة للموظفين في مجال الريادة والتميز

لمختلف الجهات الحكومية ، حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين المتميزين ليكونوا سفراء لهذه المبادرة.

هذه الخطوة جاءت لضمان انتقال الخبرات والمعرفة المتراكمة عبر السنوات والتي ساهمت في نيل إقامة دبي العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تربعها على عرش " التميز " بحصولها على جائزة أفضل جهة في تحقيق خطة دبي 2021 ،أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، أفضل جهة في مجال الابتكار، وأيضاً الجهة الحكومية الرائدة والارتقاء إلى مستوى النخبة ، و ذلك خلال حفل تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي الذي نظم برنامج دبي للتميز الحكومي في العام 2021.



و أكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ، أن هدف المبادرة برتكز على مبدأ نقل المعرفة المستدامة من خلال إنشاء بيئة معرفية يقودها الفرسان المميزون بإقامة دبي من خلال نقل الخبرات والممارسات الناجحة والمعرفة بين الموظفين لتحقيق مستوى خدمات ذات جودة وكفاءة عالية ، موضحاً أن كل مؤسسة تسعى لتقديم خدماتها بتميز لتترابط وتشكل خدمات حكومية مميزة تعكس توقيع دولة الإمارات ومدينة دبي.

وأضاف المري أن إقامة دبي دأبت على تأهيل هؤلاء الفرسان عبر ملتقيات فرسان التميز، التي بدأت منذ 2009، والتي تم خلالها عرض تجارب الفائزين في مختلف الجوائز الهامة وكان منبرًا لتبادل المعرفة وفهم كيفية تعزيز القدرات والمنافسة على مستوى الدولة والمدينة. وأكد أن المبادرة تأتي ضمن إطار الاستدامة والتطلع إلى المستقبل، بهدف تحقيق التطوير المستمر والإنجازات التي تنعكس إيجابيًا على بيئة العمل.

وأكد المري على أهمية الجهود النوعية التي تبذلها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لدعم الجهات المحلية والاتحادية في مجال التميز والريادة، وذلك من منطلق حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتمكينهم في مجالات التميز، حيث نظمت الإدارة خلال عام 2023

32 ورشة تدريبية متنوعة في مجالات التميز والريادة، وبواقع أكثر من

1500 ساعة تدريبية.

وأضاف أن فريق الدعم الفني في إقامة دبي نفذ 37 زيارة إلى الجهات المستفيدة من التدريب، لأغراض قياس وتقييم وتحليل المخرجات، وتخلل ذلك تقديم الاستشارات وتوجيه الفرق والمعنيين، بالإضافة إلى قيام 209 مقيّمين معتمدين في جميع المجالات التخصصية، بعملية تقييم الجهات وفق معايير منظومة التميز الحكومي، بواقع 758 ساعة تقييم، نتج عنها تقارير لرصد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين المستقبلية.

وبيّن الفريق أن إقامة دبي تعقد ورش العمل وتقدم الدعم والتقييم للجهات الحكومية المختلفة بصورة مستمرة وذلك في العديد من المجالات منها الاستراتيجية والتميز، واستشراف المستقبل، والتمكين الرقمي، والخدمات الحكومية، وإدارة العمليات، وإدارة المشاريع، وإدارة الموردين، وإدارة المالية، وإدارة التغيير، والابتكار، وذلك بهدف تكريس مفهوم التكاملية والتعاون، وتعزيز مسيرة الريادة والتميز في مختلف الجهات الحكومية.

وأضاف المري أن تنظيم هذه الدورات والورش التدريبية، والتقييم المؤسسي، يهدف إلى

تطوير مهارات المشاركين، ورفع نسبة الوعي لديهم في مجال التميز

ورفع كفاءة المقيمين وتعزيز خبراتهم في مجال منظومة التميز المؤسسي، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير الأعمال،

والمساهمة في دفع مسيرة الشركاء باتجاه تحقيق معايير ومستهدفات برنامج دبي

للأداء الحكومي المتميز، وتحقيق معايير التميز والريادة في كافة القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية .



يشار إلى أن الدورات التي نظمتها إقامة دبي خلال العام الجاري 2023 م

تميزت بمستوى عال من الممارسة والتطبيق العملي، مما أسهم في تعزيز معرفة المنتسبين وتطوير مهاراتهم، انسجاماً مع استراتيجيتها الشمولية التي تواكب الرؤى والمشاريع الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بكافة الجهات الحكومية وتعزيز جودة الأداء والكفاءة لدى كوادرها البشرية، لأغراض تحقيق الأهداف المستقبلية لحكومة دبي.

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