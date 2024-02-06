الإمارات ثالث أفضل الأسواق الناشئة في العالم

حلت الإمارات ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، حيث يشهد اقتصادها تحسناً أو استقراراً في المجالات الرئيسة، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي الخامس عشر للأسواق الناشئة.

وحافظت الإمارات على المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، بين الدول الـ 50 في المؤشر خلال عام 2023، وحلت السعودية في المرتبة السادسة، وقطر في المرتبة السابعة.

ولكن في المقابل، تراجعت كل من عمان إلى المركز الخامس عشر، والبحرين إلى المركز السادس عشر، والكويت إلى المركز الواحد والعشرين.

وأشار المشاركون في استطلاع أجيليتي، الذي شمل 830 مديراً تنفيذياً في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى أن الإمارات السعودية تبذلان قصارى جهودهما بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتسريع التنويع الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على الدخل من النفط والغاز.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى في مجال ركائز ممارسة الأعمال، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة في هذه الفئة.

ووفقاً للمؤشر، احتلت الإمارات والسعودية المراكز العشرة الأولى في كل فئة، وجاءت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات، باستثناء الفرص اللوجستية الدولية، حيث حلت في المركز العشرين. وفي حين احتلت البحرين المرتبة الثامنة ضمن فئة ركائز ممارسة الأعمال، لم تحتل الكويت وسلطنة عمان أياً من المراكز العشرة الأولى.

أفضل 50 سوقاً



وحدد متخصصو الخدمات اللوجستية في الاستطلاع، كيفية تعزيز وتطوير الشركات الصغيرة والشركات متعددة الجنسيات، باعتبارها محركاً قوياً لدفع التنويع الاقتصادي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقوم مؤشر أجيليتي، الذي يصدر في نسخته السنوية الخامسة عشر، وهو بمثابة لمحة عن القطاع اللوجستي، بتصنيف أفضل 50 سوقاً ناشئاً رائداً في العالم، من حيث قدرتهم التنافسية الشاملة، بناءً على نقاط القوة اللوجستية، وبيئة ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.

تصنيف البلدان



. جاءت تصنيفات المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الشكل التالي: الإمارات (3)، السعودية (6)، قطر (7)، تركيا (11)، عمان (15)، البحرين (16)، الأردن (17)، مصر (20)، الكويت (21)، المغرب (22)، تونس (37)، لبنان (38)، إيران (40)، الجزائر (42)، ليبيا (50).

. تصنيف المؤشر لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: جنوب أفريقيا (24)، كينيا (25)، غانا (31)، نيجيريا (36)، تنزانيا (41)، أوغندا (43)، إثيوبيا (45)، موزمبيق (46)، أنغولا (47).

. تصنيفات المؤشر للدول الآسيوية: الصين (1)، الهند (2)، ماليزيا (4)، إندونيسيا (5)، فيتنام (8)، تايلاند (10)، الفلبين (18)، كازاخستان (23)، سريلانكا (26)، باكستان (29)، كمبوديا (32)، بنغلاديش (33)، ميانمار (49).

. تصنيفات المؤشر لأمريكا اللاتينية: المكسيك (9)، تشيلي (12)، البرازيل (14)، أوروغواي (19)، بيرو (28)، كولومبيا (27)، الأرجنتين (30)، الإكوادور (35)، باراغواي (39)، بوليفيا (44)، فنزويلا (48).

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تصنيفات المؤشر في أوروبا: روسيا (13)، أوكرانيا (34).

وأشار نصف المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، الذين شملهم الاستطلاع، إلى توقعهم لركود عالمي في العام المقبل، بانخفاض نسبته 70 %، مقارنة بالعام الماضي، وأفصح المسؤولون التنفيذيون عن معاناتهم مع ارتفاع التكاليف، وعن خططهم لتقليص الاعتماد على الموارد من الصين، وتعزيز الاستثمار في أفريقيا، بالرغم من أن الرؤية الاستثمارية في الأسواق الناشئة أكثر خطورة إلى حد ما.

وأفصح أكثر من 63 % من المشاركين في الاستطلاع، أن شركاتهم تواصل تحسين سلاسل الإمداد، من خلال نشر الإنتاج إلى مواقع متعددة، أو نقله إلى الأسواق المحلية والبلدان المجاورة، وأشاروا إلى أن الصين، المنتج الرائد في العالم، ستكون الأكثر تأثراً، حيث كشف 37.4 % من المتخصصين في هذا القطاع، أنهم يخططون لنقل الإنتاج إلى خارج الصين، أو تقليص استثماراتهم هناك.

أبرز مؤشرات 2024

وجاءت أبرز مؤشرات 2024 وفقاً للتقرير كالتالي:



إعادة هيكلة سلسلة الإمداد - تحتل الهند وأوروبا وأمريكا الشمالية مراتب متقدمة على الصين، حيث يتوقع المسؤولون التنفيذيون نقل الإنتاج إلى تلك المناطق خلال عام 2024 وما بعده.

. الصين – يتوقع 40 % أن تصبح أعمالهم أقل اعتماداً على الصين خلال السنوات الخمس المقبلة. والعوامل الرئيسة لقرارات التخلص من المخاطر في الصين، تشمل صعوبة ممارسة الأعمال التجارية، المشاكل التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتباطؤ الاقتصادي، والقيود المفروضة على فيروس «كورونا» في الصين.

. التغير المناخي – يقول 66 % من المستطلعين إنهم يخططون لمواجهة التغير المناخي، أو أن هذه المسألة بدأت تؤثر بالفعل في أعمالهم.

. الأسواق الناشئة – النسبة الأكبر ترى ارتفاعاً في المخاطر/انخفاضاً في العوائد في الأسواق الناشئة.

. الهند – يرى كثيرون أن أهمية الهند تتزايد كمنتج وسوق، ولكنهم يعتبرون أن البنية التحتية المتردية وبعض الأزمات، أكبر العقبات هناك.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة ترانسبورت إنتلجنس، الشركة المتخصصة في تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، قد عملت على تجميع المؤشر منذ إطلاقه في عام 2009.



سلاسل الإمداد



وأفاد جون مانرز بيل الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس، بأن مديري سلاسل الإمداد يواصلون التكيف مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت جائحة «كورونا». كما يتميز الوضع الجيوسياسي العالمي بتغيرات سريعة ومستمرة، ما يؤثر في التجارة الدولية وتقييم المخاطر. لذلك، من الضروري أن تكون الشركات على وعي بالفرص والتحديات في الأسواق الناشئة، وأن تستفيد من البيانات الموثوقة، مثل مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، لتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.

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