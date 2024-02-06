9 طرق لضمان تجربة مراسلة آمنة عبر تطبيق «واتساب»

يتشارك الأفراد أحياناً الكثير من آرائهم الشخصية والمعلومات الخاصّة بهم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية. يضمن تطبيق «واتساب» حماية رسائلكم باستخدام خاصية التشفير المتكامل، ما يعني أنّكم الوحيدون، إلى جانب الشخص الذي تحادثونه، قادرون على الاطلاع على مراسلاتكم الشخصية. ومع ذلك، وبينما نستعدّ للاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن (6 فبراير)، نستعرض أدناه بعض الخطوات الإضافية التي يمكنكم اتخاذها، لضمان أعلى معايير الحماية لمحادثاتكم الشخصية.

1.

التحقّق من الهوية بخطوتين لحماية حسابكم: بادروا إلى تفعيل خاصيّة التحقّق من هوية المستخدم بخطوتين، لتعزيز ضوابط الأمان على حسابكم الخاصّ عبر واتساب «WhatsApp». وعند تفعيلها، يُطلب منكم تزويد رقم التعريف الشخصي المكوّن من 6 أرقام عند إعادة ضبط حسابكم أو التحقّق منه. ومن شأن هذه الخطوة أن تحمي حسابكم من مخاطر التصيّد الاحتيالي للمعلومات، ومحاولات تحكّم المحتالين بمعلوماتكم الشخصية.

2.

استخدام التطبيق الرسمي دوماً: احرصوا دوماً على استخدام أحدث إصدار من تطبيق «واتساب» الرسمي، إذ إنّه يتيح لكم حماية رسائلكم الشخصية والحفاظ على سريّتها. تأكدوا من وجود الشعار الصحيح على التطبيق الذي يحمل الاسم «WhatsApp» فقط، إذ إنّ استخدام التطبيقات المزيّفة، قد يترافق مع مخاطر أمنية، بما في ذلك توجيه الرسائل غير المرغوب بها، والمخادِعة إلى الآخرين من دون علمكم. وإذا كنتم تستخدمون نظام التشغيل «أندرويد»، وترغبون بإضافة حسابين على هاتفكم، بات بإمكانكم الآن إضافة حساب ثانٍ باستخدام تطبيق رسمي واحد.

3.

حماية المعلومات الحسّاسة عبر خيارات الإخفاء: لحماية خصوصية محادثاتكم الشخصية مع الآخرين، يمكنكم اختيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع خاصية المشاركة لمرة واحدة، والتي تتيح للمتلقّي رؤية الرسالة مرة واحدة فقط، بدون التمكّن من حفظها، وإعادة إرسالها للآخرين، تصوير الشاشة أو مشاركتها مع أحد. وتتوفر خاصية المشاركة لمرة واحدة كذلك على الرسائل الصوتية، لتمكين الاستماع إليها لمرّة واحدة فقط. ويُعدّ وقف تشغيل خاصيّة تأكيد استلام المتلقّي للرسالة، وإخفاء الرسائل بعد رؤيتها، من المزايا الأخرى التي تضمن المزيد من الحماية للمحادثات المهمّة بالنسبة لكم.



4.

حماية المحادثات الخاصّة والأكثر أهمية، عبر خاصيّة إقفال المحادثة: أضيفوا درجة إضافية من الأمان إلى محادثاتكم الخاصّة والشخصية، باستخدام خاصيّة إقفال المحادثة. تتيح لكم هذه الخاصيّة وضع محادثة معينة في ملف مستقلّ، لا يمكن لأحد غيركم الدخول إليه، فضلاً عن إمكانية وضع كلمة مرور مختلفة عن تلك الخاصّة بهاتفكم المحمول، لحماية المحادثات التي تتضمّن معلومات شخصية أو مالية. وفي حال استخدام شخص آخر لهاتفكم المحمول، تتيح لكم خاصيّة إقفال المحادثة، الحفاظ على سريّة محادثاتكم الشخصية، وإبقاؤها بعيداً عن أنظار المتطفلين.

5.

الإدارة المثلى للمجموعات: إذا كنتم مسؤولين عن أيّ مجموعة تضمّ زملاءكم في العمل أو جيرانكم في مكان إقامتكم عبر تطبيق «WhatsApp»، يمكنكم حماية هذه المجموعات، للتأكد من أنها المكان الأنسب للتواصل وإجراء المحادثات الهادفة. بالتالي، يمكنكم تحديد الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى المجموعة، وفرض قيود على صلاحيات الأعضاء التي تخوّلهم إجراء تغييرات على موضوع المجموعة، صورتها أو وصفها الخاصّ، أو حتى حذف الرسائل غير المرغوب فيها، أو إزالة الأعضاء.

6.

الحماية من عمليات الاحتيال: يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال في أيّ مكان، عبر المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية. ويُعدّ التوقف والتفكير لبرهة، الخطوة الأولى لحماية أنفسكم دوماً من مثل هذه المحاولات. فإذا تلقيتم رسالة مشبوهة، يُطلب منكم فيها توفير معلومات شخصية، ننصحكم أولاً بالتحقّق من هوية المتصل، التأكّد من وجود مجموعات مشتركة في ما بينكم، أو حتى وصول الرسالة من خارج البلد الذي توجدون فيه في الوقت الحاضر. ويتيح لكم تطبيق «WhatsApp» خيار الحظر الفوري لجهة اتصال مجهولة، علماً بأنه يمكنكم أيضاً في وقت لاحق، الإبلاغ عن جهات الاتصال المشبوهة، وحظرها بسهولة، للحفاظ على أمن حسابكم الشخصي.

7.

تفعيل وضعية الصامت عند تلقي اتصالات من أرقام مجهولة: بالطبع، يمكن للمكالمات الواردة من أرقام مجهولة، التسبّب بإزعاج لكم خلال النهار. لذلك، يتيح لكم تطبيق «WhatsApp»، تفعيل وضعية الصامت عند تلقي اتصالات من أرقام مجهولة، بما يساعد تلقائياً على منع المكالمات غير المرغوب فيها ومحاولات الاحتيال.

8.

ربط الأجهزة ذات المصادر الموثوقة فقط: يتيح لكم تطبيق «WhatsApp» ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بهاتفكم الأساسي، للاستمتاع بتجربة محادثة سلسة وغير منقطعة. ومع ذلك، ننصحكم عند ربط جهازكم بكمبيوتر المكتب، باستخدام رمز الاستجابة السريعة، كتابة العنوان التالي whatsapp، في الرابط، أو تنزيل التطبيق الرسمي (عبر الموقع الإلكتروني whatsapp أو متجر التطبيقات). ويمكنكم أيضاً الاطلاع على أجهزتكم المتصلة بالتطبيق عبر الإعدادات، للتحقّق من الأجهزة المتصلة، وإلغاء اتصال أيّ جهاز لا يمكنكم التعرّف إليه.

9.

تقييم الخصوصيّة: إذا كنتم غير واثقين من إعدادات الخصوصيّة التي يتعيّن عليكم اختيارها، يمكنكم تقييم الخصوصيّة عبر تطبيق «WhatsApp» الخاص بكم، لمعرفة المزيد عن كيفية حماية محادثاتكم، وتفعيل المزايا المناسبة بسهولة، من خلال موقع واحد.