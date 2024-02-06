الأرصاد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والعظمى 22

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الثلاثاء،والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس بادرا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه

خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 6 درجات مئوية.