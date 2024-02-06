صحفي: الاحتلال يحاول تصفية وكالة الأونروا منذ تأسيسها لإلغاء حق العودة .. شاهد

صحفي: الاحتلال يحاول تصفية وكالة الأونروا منذ تأسيسها لإلغاء حق العودة .. شاهد
التاريخ
2/6/2024 9:13:29 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال الصحفي محمد العرسان إن الاحتلال يحاول تصفية وكالة الأونروا منذ تأسيسها لإلغاء حق العودة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · صحفي: الاحتلال يحاول تصفية وكالة الأونروا منذ تأسيسها لإلغاء حق العودة
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