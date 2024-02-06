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تخريج الفوج الأول من أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية

2/6/2024 9:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ أقامت أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية حفل تخريج الفوج الأول من منتسبي أولى دوراتها التدريبية، وذلك بعد إطلاق الأكاديمية العام الماضي في إطار التعاون الذي يجمع شركة زين الأردن مع شركتي "ميس الورد" و "ibMedia" الرائدتين في صناعة الألعاب الإلكترونية؛ بهدف تطوير المهارات والمواهب الأردنية والعربية في مجال الرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تنمية هذا القطاع الواعد في المملكة.
وأقيم حفل التخريج في جامعة الحسين التقنية، حيث سلّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد نور خريس، الشهادات للخريجين، بحضور سفيرة دولة السويد السيدة ألكسندرا ريدمارك، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي.
وكان قد شارك في هذه الدورة 11 طالباً وطالبة من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية والعاملين بهذا المجال في الأردن، والراغبين بتطوير مهاراتهم، حيث تضمّنت الدورة 30 ساعة تدريبية اشتملت على التدريبين النظري والعملي قدّمها نخبة من المدربين والمتخصصين في إدارة الألعاب الإلكترونية، وتناولت مجالات إدارة الفرق وفعاليات الألعاب الإلكترونية، والتسويق، كما تم تعريف المشاركين على التحديات والتعقيدات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها، وتم منح الخريجين شهادات معتمدة من قِبل أكاديمية (Vigamus) الإيطالية المتخصصة في مجال تدريس الألعاب الإلكترونية.
يذكر بأن أكاديمية إدارة الألعاب الإلكترونية تحظى بدعم من شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain eSports Jo)، وتحت إشراف وتوجيه شركتي "ميس الورد" و "ibMedia" الرائدتين في صناعة الألعاب الإلكترونية، وتتمتع الأكاديمية ببنية تحتية ومرافق تعليمية متطورة ضمن بيئة تعليمية مميزة، لتمكين الطلبة من الاستفادة قدر الإمكان من خبرات العاملين والمتخصصين في هذا القطاع وضمان أعلى مستوى من التوجيه والإرشاد خلال فترة التدريب، حيث تتعاون الأكاديمية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية وخبراء القطاع، وعدد كبير من لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين، بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلبة، ويمكن للراغبين بالتسجيل في دورات الأكاديمية زيارة الموقع الإلكتروني:




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