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وزير الصحة: مستعدون لعلاج جرحى العدوان على غزة في مستشفيات الأردن

2/6/2024 9:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الأردن مستعد لاستقبال الجرحى والمصابين إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الهواري ردا على سؤال لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن استقبل مؤخرا أطفالا من غزة مصابون بالسرطان للعلاج في المملكة، لافتا إلى وجود صعوبات تتعلق بإجلاء المصابين والجرحى من القطاع.
وأضاف أن الأردن ومنذ بدء العدوان على غزة عمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء هناك.
وأشار الهواري إلى تطوع أطباء أردنيين للذهاب إلى قطاع غزة وعلاج المصابين والجرحى، بالإضافة إلى دور المستشفيات الميدانية وما تقوم به للتخفيف غن القطاع الصحي هناك.




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