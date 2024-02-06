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السفير النهار يعرض لوفد برلماني أردني تطور العلاقات مع اذربيجان

2/6/2024 9:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير الأردني لدى اذربيجان عمر النهار، اليوم الثلاثاء، إحاطة لوفد برلماني أردني من مجلسي الأعيان والنواب يزور السفارة الأردنية في العاصمة الاذربيجانية باكو، حول التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف المجالات.


وتأتي زيارة الوفد الذي يضم مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، والعين أمين القطارنة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور غازي الذنيبات، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الاذربيجانية التي تشهدها البلاد غدا الأربعاء.

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