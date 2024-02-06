اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات المصرفية وجمعية إنتاج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع معهد الدراسات المصرفية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، اتفاقية تعاون، في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوعي والثقافة في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.
وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور رياض الهنداوي، والرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، بحضور نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما.
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