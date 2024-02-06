Tuesday, 06 February 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

2/6/2024 9:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية على الأسواق، منشأة غذائية، ومخالفة وإيقاف منشأتين، وتنبيه منشأة رابعة، بسبب مخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة .


وبين محافظ الزرقاء حسن الجبور، أن كوادر اللجنة ضبطت 25 كيلوغراما من شاورما الدجاج الفاسدة، و3 كيلوغرامات من شاورما اللحمة الفاسدة، و 16 كيلوغراما من قطع الدجاج الفاسدة ، و10 كيلوغرام من مادة المايونيز الفاسدة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف هذه المواد الغذائية الفاسدة وفقاً للأصول المتبعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب تلك المنشآت المخالفة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06022024000208011052ID1107817012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث