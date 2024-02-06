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شركة يابانية تعتزم إنهاء تعاونها العسكري مع إسرائيل

2/6/2024 9:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة يابانية للدفاع والطيران عزمها فسخ مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية، عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل.

وقال كبير المنسقين الماليين لدى الشركة اليابانية إنهم عند اتخاذ هذا القرار، وضعوا بالحسبان دعم الحكومة اليابانية للدور الذي تتبناه محكمة العدل الدولية .

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