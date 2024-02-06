الضغوط الجيوسياسية تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية

(MENAFN
- Your Mind Media ) المرجو الاطلاع على تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية، كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill
كانت أسواق الأسهم الخليجية في المنطقة الحمراء اليوم، وتأثرت بالمخاوف الجيوسياسية في المنطقة. ظلت ضبابية أسواق النفط مصدرا للمخاطر أيضا، مما دفع المستثمرين إلى الحذر.
تراجع سوق الأسهم السعودية اليوم بعد ثلاث جلسات إيجابية متتالية، متأثرا بعدد من العوامل في المنطقة. قاد القطاع المصرفي التراجع، حيث انخفض البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء رغم إعلانهما بأرباح سنوية جيدة. بينما شهد السوق تراجع اليوم وتداول بشكل متقلب منذ بداية العام، ظلت الأسهم السعودية في اتجاه صعودي، مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، كما أوضحت وكالة فيتش التي حافظت على تصنيف البلاد عند A+.
سجل سوق الأسهم في دبي تراجعا أقوى مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، أمام المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية على وجه الخصوص، بينما ظل السوق في اتجاه صعودي بشكل عام. وشهدت غالبية القطاعات تصحيحات، مع تراجع الأسهم الرئيسية بما في ذلك أسهم إعمار العقارية وسالك وغيرها. من الممكن أن يظل السوق معرضا للخسائر إذا اندلعت التوترات في المنطقة، على الرغم من أن الأساسيات المحلية القوية يمكن أن تساعد السوق على الصعود بخلاف ذلك.
ساهمت المخاوف الجيوسياسية في الأداء السلبي لسوق أبوظبي للأسهم. وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يظل السوق معرضا للانخفاض إذا تراجعت أسعار النفط أكثر.
استقر سوق الأسهم القطرية إلى حد ما قبل إغلاق اليوم على الرغم من أنه ظل في اتجاه هبوطي بشكل عام. وقد يتأثر السوق من المخاطر الناجمة عن التوترات في المنطقة والمخاوف بشأن أسعار الطاقة. وكانت الأسهم مثل سهم ناقلات من بين الأكثر تضررا حيث انخفض بنسبة 2.42% بينما تمكنت أسهم أخرى من التعافي قبل إغلاق السوق.
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