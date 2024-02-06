"أورينت فاينانس" تطلق ندوات تعليمية مخصصة في خطوة لدعم التمكين المالي للأفراد

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) الإمارات العربية المتحدة، 06 فبراير 2024
أطلقت "أورينت فاينانس"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في المنطقة والمخصصة لتعزيز المعرفة المالية والتمكين المالي، سلسلة من الندوات التعليمية المخصصة لتزويد الأفراد من جميع الفئات العمرية بالمعارف والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.
وتأتي هذه الندوات في إطار مجموعة من المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الشركة، حيث تم تطويرها بعناية لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة للأفراد وتمكين المشاركين من التكيّف والتقدّم في الأسواق المالية بثقة ونجاح. كما تتناول مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها الاستراتيجيات التجارية المتطورة والتحليل الشامل والمعمق لمختلف الأسواق المالية، مثل العملات والسلع الأساسية والأسهم والفوركس، وتستهدف الأفراد الذين يسعون إلى المضي قدماً في مسيرة التداول خاصتهم والذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم المالي والموارد المالية.
وقال سراج أسد خان، مدير عام شركة "أورينت فاينانس": تماشياً مع ما نشهده اليوم من اقتصاد عالمي متسارع، نؤمن في "أورينت فاينانس"، بأهمية تعزيز المعرفة المالية لكونها إحدى المهارات الأساسية لصقل قدرات الأفراد وضمان مستقبل مستدام. ونهدف، من خلال إطلاق هذه الندوات التعليمية، إلى تمكين كافة المستثمرين وتطوير مجتمع يرتكز على الأفراد ذوي القرارات المستنيرة والمستعدين لمواجهة التحديات المستقبلية بثقة".
وأضاف: "نلتزم في "أورينت فاينانس" بتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات والموارد المالية المطلوبة لإدارة شؤونهم المالية بنجاح، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز محو الأمية المالية لديهم. وأطلقت الدولة في هذا الإطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026 بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي من خلال تعزيز الابتكار والريادة المالية والاستدامة كما وضمان الشفافية والثقة في النظام المالي".
وتختلف الندوات التعليمية المخصصة لشركة "أورينت فاينانس" عن غيرها من مبادرات التعليم المالي الشاملة، حيث تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات كل مشارك، مما يوفر بيئة تعليمية مجزية واستثنائية. كما تساهم هذه المبادرة في صقل مهارات اتخاذ القرارات، وتعزيز المعرفة بديناميكيات السوق، وزيادة الثقة لدى المشاركين خلال مواجهتهم لتعقيدات الأسواق المالية. كما يمكن للمشاركين تحسين معرفتهم بالأسواق المالية، من خلال التعرف أكثر على الاستراتيجيات والممارسات المهمة والمتنوعة التي تستهدف زيادة الأرباح وإدارة المخاطر خلال مسيرتهم المهنية في المجال التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوات مجانية ومتاحة لجميع المشاركين.
ويعدّ مديرو العلاقات والمهنيون في "أورينت فاينانس" الخبراء والمدرسين الرئيسيين الذين ساهموا في تطوير المواد التعليمية لهذه الندوات، ما يضمن حصول المشاركين على التدريب والتوجيه اللازمين تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التمويل.
ويشكّل محو الأمية المالية أداة تمكّن الأفراد من إدارة الأرباح والمدخرات والاستثمارات بشكل أفضل، بما يحدّ من احتمال تعرضهم للعديد من المخاطر والتحديات المالية. وتحرص "أورينت فاينانس"، إدراكاً منها لأهميتها، على تعزيز المعرفة المالية والحدّ من الاستبعاد المالي ونقاط الضعف، وذلك من خلال إتاحة هذه الندوات لكل من يطمح إلى التعرف على الأسواق المالية كجزء من جهودها.
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