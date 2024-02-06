أمنيات تُعلن عن انطلاق عملية تسليم الوحدات السكنية في مشروع "ذا لانا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن، دبي"

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يناير، 2024: أعلنت شركة أمنيات OMNIYAT، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن انطلاق عملية تسليم الوحدات السكنية الحصرية في "ذا لانا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن، دبي". وتُشكل هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب عملية الاستحواذ على "مراسي باي مارينا" في سبتمبر 2023، دلالة واضحة على التزام شركة أمنيات، بتحويل منطقة الواجهة المائية الديناميكية إلى وجهة حصرية فائقة الفخامة.
يقع "ذا لانا"، ضمن نطاق وجهة أسلوب الحياة المتميزة المرتقبة في دبي، ويرتبط بسلاسة مع ممشى مائي يبلغ طوله 187 متراً، وسيساهم في الإرتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش إلى مستويات وآفاق جديدة، من خلال توفيره للسكان إمكانية الوصول إلى خيارات وتجارب فنون الطهي المتنوعة والبارزة والمتاجر الأنيقة.
ويتميز مشروع "ذا لانا" بهندسة معمارية رائدة تحمل توقيع "فوستر آند بارتنرز" Foster + Partners الشركة العالمية الحائزة على عدة جوائز، إلى جانب سحر وجمالية التصاميم العصرية من إبداع ثنائي التصميم الفرنسي جيل إيه بواسييه Gilles & Boissier، ويقدم للسكان مجموعة من وسائل الراحة والترفيه وأسلوب حياة على طراز غامر بالفخامة والرقي. ويعكس كل تفصيل في الوحدات السكنية تجربة عيش تليق بالنخبة عبر الواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض إلى الأسقف، التي توفر إطلالات خلابة لا متناهية على منطقة برج خليفة وأفق ومعالم مدينة دبي الأوسع نطاقاً. ولقد صُممت المساحات الداخلية بعناية مع الاهتمام بالتفاصيل، وتزهو بتشطيبات متقنة وأرضيات من خشب البلوط، إلى جانب المفروشات والأثاث ووسائل تقنية متطورة ومواد التجهيز الفاخرة.
وتساهم وسائل الراحة المخصصة الذي يحتضنها مشروع "ذا لانا" في إرساء معايير ومستويات جديدة للـعقارات فائقة الفخامة لتحقيق تجربة عيش مغايرة، حيث يضم مسبح خارجي واسع وصالة خاصة للألعاب الرياضية بما في ذلك جهاز لتمارين البيلاتس واستوديو لليوغا إلى جانب العديد من المميزات والمرافق الأخرى ذات المستوى العالمي، التي تتناغم مع الخدمات المتخصصة التي تقدمها مجموعة دورشستر كوليكشن، والتي تشمل خدمات حامل الأمتعة والخدمات السكنية، لضمان تحقيق تجربة الفنادق ذي الخمس نجوم داخل المنزل.
وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات OMNIYAT: "يُجسد مشروع "ذا لانا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، مثالاً ونموذجاً بارزاً، لطموحات شركة أمنيات وفلسفتها التطويرية الي تقوم على ابتكار وتحقيق بيئة عيش داخل منازلنا بعيدة عن الأسلوب والمنهج التقليدي وأكثر تميزاً وابتكاراً. وسنواصل العمل على تحقيق تطلعاتنا وتشييد مشاريع أيقونية، من خلال التعاون مع أبرز المعماريين والمصممين العالميين الذين يتمتعون برؤية ويقدمون مفاهيم ملهمة، للمساهمة في تعزيز السمعة العالمية ومكانة إمارة دبي باعتبارها موطناً لمجموعة متميزة من النخبة، وإعادة تعريف معايير الفخامة الفائقة".
من جهته قال كريستوفر كودراي، رئيس مجموعة دورشستر كوليكشن:" يُشكل مشروع " ذا لانا ريزيدنسز"، تحفة معمارية فنية جديدة، من شأنها أن توفر تجربة عيش راقية، تحاكي معايير الجودة الاستثنائية والخبرة الفنية التي تعتمدها شركة أمنيات. وستشكل هذه الشقق الحصرية بيئة عيش تنبض بالحياة، تجمع بين خدمات الضيافة الاستثنائية لمجموعة دورشيستر كوليكشن الحائزة على جوائز، والخدمات المخصصة التي لا مثيل لها وأسلوب الحياة الشهير في منطقة مراسي باي مارينا. وتنصب جهودنا حول إتاحة الفرصة أمام السكان للاستمتاع بأسلوب حياة يتسم بالسلاسة والأناقة والرفاهية الفائقة في قلب منطقة برج خليفة".
ستواصل شركة أمنيات OMNIYAT، في مسيرتها التطويرية، من خلال تفانيها والتزامها بالحرفية والابداع والتميّز، والعمل على تمكين والإرتقاء بتجارب عيش راقية لا مثيل لها في المدينة. ويأتي خبر تسليم الوحدات السكنية في مشروع "ذا لانا ريزيدنسز" بعد أن تم افتتاح أول فندق من نوعه ضمن مجموعة دورشيستر كوليكشن على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الاسبوع الماضي، الذي يشكل إضافة بارزة إلى مشروع "ذا لانا" ويوفر خدمات الضيافة الفاخرة.
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