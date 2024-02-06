سيتي للتطوير العقاري تكشف النقاب عن مركز التجارب المبتكر لاستعراض مشروع "أفيلاين ريزيدنسز"

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، الإمارات العربية المتحدة، فبراير 2024 – أعلنت شركة سيتي للتطوير العقاري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري والتي تتمتع بإرث عريق من الموثوقية والجودة يمتد لأكثر من عقد من الزمن، عن إطلاقها مركز تجارب عصري لعرض مشروعها الريادي "أفيلاين ريزيدنسز"، والذي ستنفذه في قلب قرية جميرا الدائرية.
وفي حين يتربّع مشروع أفيلاين ريزيدنسز في قلب المشهد العقاري البديع، فإن تركيز سيتي للتطوير العقاري يتخطى حدود المشروع إلى تضمين رؤيتها الكاملة فيه. وسيمنح مركز التجارب زواره فرصة معاينة المشروع في الواقع الافتراضي واستعراض الشقق النموذجية وجلسات الاستشارات الفردية والعروض التقديمية التفاعلية.
وبذلك، لا يقتصر دور المركز على كونه مجرد فضاء تقليدي، بل يتجاوز ذلك ليصبح بمثابة دعوة لاستكشاف الفكر والرؤية الإبداعية التي تنتهجها شركة "سيتي للتطوير العقاري"، مما يعكس التزامها بتقديم تجارب غنية ومعمقة تتناغم مع أعلى معايير الابتكار والجودة.
وفي هذا الصدد، أعرب زوريز مالك، المدير التنفيذي لشركة سيتي للتطوير العقاري، عن سعادته بإطلاق مركز التجارب المبتكر لعملائها، مشيراً إلى أن المركز سيتيح لزائريه اختلاس نظرةٍ إلى المستقبل لمعاينة مشروع أفيلاين ريزيدنسز، وسيمكّنهم في الوقت ذاته من التعرّف على قيم الابتكار والرؤية الشاملة التي تتبناها شركة سيتي للتطوير العقاري.
وأضاف السيد مالك: "يمثّل مشروع أفيلاين ريزيدنسز تحولًا نموذجيًا في مفهوم الإسكان الحضري، حيث يقدم حلولاً سكنيةً مستدامةً ومرنة دون المساس بمعايير الأناقة أو الراحة. ندعو الجميع لاستكشاف هذا المفهوم فائق التطور ومعاينة الإمكانيات التي لا حصر لها والتي سيضيفها كل من مشروع أفيلاين وشركة سيتي للتطوير العقاري إلى المشهد الإسكاني والعقاري".
وتنبثق رؤية "سيتي للتطوير العقاري" من طموحها لأن تصبح واحدة من أكثر الشركات موثوقية في مجال التطوير العقاري على الصعيد العالمي. وتستند هذه الرؤية إلى سمعتها المرموقة في ابتكار وتطوير مفاهيم جديدة للمجتمعات السكنية، ورفع مستواها لتلبية المعايير الدولية. مركز التجارب، الذي يجسد بشكل ملموس هذه الرؤية، تم تصميمه ليعيد تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستثمرون المحتملون والمتخصصون في القطاع مع مفهوم المعيشة الحضرية في المستقبل، مؤكداً على التزام الشركة بتوفير حلول سكنية تتماشى مع أحدث التوجهات والابتكارات في السوق العقاري.
وسيتم دعوة زوار مركز التجارب للانغماس في عروض تفاعلية وديناميكية تبرز مشروع "أفيلاين ريزيدنسز" الرائد وتعكس التزام شركة "سيتي للتطوير العقاري" بالابتكار والاستدامة، والتصميم المتطور. وستقدم هذه العروض التفاعلية نظرة شاملة على المخططات الطابقية التي يمكن تخصيصها بحرية تامة، إلى جانب تفاصيل عناصر التصميم الصديقة للبيئة والخصائص الرئيسية الأخرى التي تجسد رؤية شركة "سيتي للتطوير العقاري" لخلق مساحات معيشية مبتكرة وفريدة من نوعها. كما سيتم من خلال هذه التجربة، منح للزوار فرصة استكشاف كيفية تجسيد هذه المشروعات للقيم الأساسية للشركة وتأثيرها في إعادة تعريف المعايير السكنية المعاصرة.
وتتيح الجولات الافتراضية التي يقدمها مركز التجارب للزوار الفرصة لعيش تجربة غامرة تمكّن المشترين المحتملين من استكشاف التصميمات المتنوعة ومشاهدة مدى تنوع هذه المساحات المعيشية النموذجية ومدى قابليتها للتخصيص والتعديل بما يتوافق مع تفضيلاتهم. كما يمكن للزوار التنقل عبر أقسام المشروع ومميزاته الفريدة برفقة الموظفين الخبراء الذين يقدمون الإجابات على الاستفسارات ويوجهون النصائح بناءً على خبراتهم العميقة حول خيارات التخصيص المصممة لتلائم تفضيلات الأشخاص والاحتياجات التي يتطلبها نمط حياتهم.
وعند اكتماله في الربع الثاني من عام 2026، سيكون مشروع أفيلاين ريزيدنسز أكثر من مجرد وجهة للباحثين عن المعيشة الفاخرة، حيث سيتمكن ساكنوه من استكشاف مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة، كما سيتيح لهم الفرصة للتلذذ بأطايب المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي التي يتضمنها، إضافةً للاستمتاع بالنزهات واللعب في المساحات المفتوحة والاستفادة من سهولة التنقل نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به قرية جميرا الدائرية وشبكة المواصلات التي تربطها بالمراكز الرئيسية في المدينة.
وتقوم فلسفة تصميم مشروع "أفيلاين ريزيدنسز" على مفهوم التوازن الانسجامي بين العناصر الداخلية والخارجية، مانحةً السكان فخامة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة مباشرةً من منازلهم. ويتميز مشروع "أفيلاين ريزيدنسز" بتقديمه باقة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمقيمين والتي تتضمن مساحات ممارسة اليوغا والألعاب والمسبح الشاطئي وملعب البادل وحوض السباحة المخصص للأطفال والمنتجع الصحي والساونا والسينما الصغيرة والنادي الرياضي المجهز بالكامل.
ويمثّل الواقع على طريق جميرا تجسيداً لالتزام الشركة الراسخ بإعادة صياغة مستقبل التطوير العقاري، كما يمهد الطريق نحو عهد جديد من التميز في مجال المجتمعات السكنية.
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