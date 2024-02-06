"غرفة الشارقة" تسجل مشاركة ناجحة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 6 فبراير 2024:
سجلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) مشاركة ناجحة في فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" الذي انطلق بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من المنطقة والعالم، تحت شعار "معاً، نرسم المستقبل" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، على مدى يومي 3 و4 فبراير.
وكرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي غرفة الشارقة باعتبارها شريك النظام البيئي والمجتمعي للمهرجان، وتقديراً لجهودها في دعم المهرجان وتعزيز نجاحاته، وذلك خلال حفل تكريم الشركاء والرعاة، حيث تسلّم درع التكريم سعادة رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة.
وجاءت مشاركة الغرفة من خلال تواجدها في أعمال الجلسات الحوارية التي شهدها المهرجان حيث سلطت عائشة صالح، رئيس مجلس شباب غرفة الشارقة، الضوء على أهمية دعم رواد الأعمال الشباب في ترسيخ بيئة الأعمال ونمو المشاريع المبتكرة الجديدة التي يتطلع سوق العمل إليها، بالإضافة إلى أهمية مواكبة طموح رواد الأعمال الشباب في تأسيس مشاريع مبتكرة، وما تتطلبه من تدريب وتعرف على أفضل الممارسات العالمية من خلال المشاركة في الأحداث الاقتصادية أو المعارض المتخصصة.
واستعرضت غرفة الشارقة عبر جناحها في المهرجان الذي شهد إقبالاً لافتاً من الزوار ورواد الأعمال، الخدمات التي تقدمها لدعم رواد الأعمال عبر مركز "تجارة 101"، والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تطلقها لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب لتعزيز مساهمتهم في استدامة ونمو المشهد الاقتصادي للدولة.
التزام بدعم رواد الأعمال
وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن غرفة الشارقة شريك رئيسِ في إنجاح مختلف الفعاليات الاقتصادية بالإمارة ترجمة لجهودها تجاه ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والالتزام بتقديم الدعم لرواد الأعمال وتعزيز النمو الريادي لمنظومة الأعمال في كافة القطاعات، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم رواد الأعمال الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية اقتصاد الشارقة، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة سعت عبر مجموعة من المبادرات العملية إلى تقديم الدعم المباشر لرواد الأعمال الشباب من خلال إطلاقها "جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة" و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال" المنبثقتين عن "جائزة الشارقة للتميز" إلى جانب تنظيمها ملتقى ريادة الأعمال والكثير من المبادرات واللقاءات والبرامج التدريبية.
منصات مثالية
من جانبها أكدت منى عمران علي عمران، مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101" أن مشاركة المركز في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال تحت مظلة غرفة الشارقة مثّلت فرصة لإبراز دور "تجارة 101" في تقديم خدمات متنوعة لرواد الأعمال الشباب، سواء في مجال التدريب، أو الاستشارة، أو التمويل، أو التسويق، أو التواصل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الفعاليات التي تجمع رواد الأعمال بغيرهم من النظراء وأصحاب التجارب الناجحة تعد منصات مثالية لعرض إنجازات وابتكارات المستثمرين الشباب الذين يمثلون مستقبل الاقتصاد الوطني، ومن شأن مثل هذه الفعاليات أن تسهم في زيادة تمكين الشباب ومساعدتهم على استكشاف فرص المساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة وإرشاد أصحابها إلى سبل النجاح.
مشاركة فاعلة
كما شارك أعضاء مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) بفاعلية في أنشطة المهرجان وفعالياته وجلساته الحوارية وورش العمل والجلسات المخصصة للتواصل وتسهيل التعاون والشراكات وتعرفوا على نظرائهم من رواد الأعمال وضيوف المهرجان من عدة قطاعات استثمارية، وتحدثوا عن تجربة غرفة الشارقة في دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات أصحاب المشاريع الناشئة.
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