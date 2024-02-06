فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار يحقق المركز الأول في أداء الروبوت في مسابقة "فيرست ليجو ليج"

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2024: حقق فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار المركز الأول في أداء الروبوت على الطاولة والمركز الثاني على مستوى البطولة لمسابقة "فيرست ليجو ليج" التي تم تنظيمها في مدرسة رويال جرامر بدبي.
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "لقد أسعدنا فوز فريقنا بالمركز الأول والمركز الثاني على مستوى البطولة لمسابقة "فيرست ليجو ليج" على المستوى المحلي وتأهل للمنافسة على البطولة على مستوى الدولة مع أفضل الفرق ، وأضاف الدكتور السويدي أن مؤسسة حمدان حريصة على استمرار تفوق فريقها الطلابي في البطولات المحلية والدولية مما يعزز من الحضور الوطني لطلبتنا ويعمق من روح المنافسة والتميز لديهم ويشجعهم على استثمار إمكاناتهم في الابتكار والإبداع، مؤكداً أن ما نسعى إليه في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومركز حمدان للموهبة والابتكار الذي يشكل منصة مميزة تجمع المتفوقين والطموحين من كافة أنحاء الدولة في بيئة مجهزة بكامل المستلزمات وأحدث المعدات والتقنيات للانطلاق في عالم الإبداع والابتكار ، مؤكدا أن هذه المسابقات والمنافسات الطلابية تُعد بمثابة منظومة لقياس المهارات والابداعات الطلابية في مختلف المجالات العلمية، ويقدم فرصاً داعمة تسهم في تنمية الروح التنافسية بين الطلبة الموهوبين وإبراز قدراتهم في خضم التقدم العلمي التكنولوجي القائم في عصرنا. وتقدم الأمين العام المدير التنفيذي للمؤسسة بالتهنئة للفرق الفائزة والمشرفين عليهم وتمنى لهم التوفيق في المنافسات المقبلة".
يذكر أن “فيرست العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" (STEM) للأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 16 عاماً، تقدم التعلم العملي الممتع، ويتمكن المشاركون في "فيرست ليجو ليج" من اكتساب خبرات حقيقية تساعدهم في حل المشكلات من خلال برنامج روبوتات عالمي موجه، مما يساعد الطلاب والمعلمين في بناء مستقبل أفضل. وتهدف "فيرست ليجو ليج" إلى بناء الثقة وتنمية معارفهم وتطوير عادات التعلم وتشجيعهم على التجربة وتنمية مهاراتهم في التفكير النقدي والبرمجة والتصميم من خلال التدريب العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات. وقد شارك في المنافسات ستة طلاب من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والذين اجتازوا اختبارات اكتشاف الموهوبين واستيفاء شروط المشاركة.
يُذكر أن مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية يهدف بشكل أساسي للاهتمام بفئة الموهوبين وتوفير متطلبات الرعاية اللازمة لهم. ويعّد المركز المظلة التي تنطوي تحتها جميع البرامج والأنشطة والخدمات الخاصة برعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير بيئة تعليمية جاذبة لهم. كما ويحرص مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار من خلال برامج الأنشطة الإثرائية إلى تطوير مهارات الطلبة الموهوبين العلمية والمعرفية، وإبراز مواهبهم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ويأتي تأهيل الطلبة وإشراكهم في المسابقات المحلية والدولية كممثلين للمركز معززًا لذلك.
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