ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 152

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 شباط (بترا) - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العدد الإجمالي للعاملين في الأونروا الذين استشدوا منذ بدء الحرب على غزة، ارتفع إلى 152.

من جانب آخر حذّرت الأونروا اليوم الأحد، من أن سكان غزة "يموتون أمام أعين العالم" في كارثة فريدة من نوعها.

وأشارت الوكالة الأممية في تغريدة على حسابها عبر منصة إكس إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار، قائلة "كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة".

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

04/02/2024 12:32:17