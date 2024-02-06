ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 152

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 شباط (بترا) - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العدد الإجمالي للعاملين في الأونروا الذين استشدوا منذ بدء الحرب على غزة، ارتفع إلى 152.
من جانب آخر حذّرت الأونروا اليوم الأحد، من أن سكان غزة "يموتون أمام أعين العالم" في كارثة فريدة من نوعها.
وأشارت الوكالة الأممية في تغريدة على حسابها عبر منصة إكس إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار، قائلة "كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة".
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
04/02/2024 12:32:17
MENAFN06022024000117011021ID1107816491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.