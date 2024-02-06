الأعلى للسكان: الكشف المُبكر عن السرطانات الإنجابية في الأردن لا يزال متأخراً

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 4 شباط (بترا)- قال المجلس الأعلى للسكان، إن الكشف المبكر عن السرطانات الإنجابية في الأردن لا يزال متأخرا، حيث أن نسبة النساء في سن الإنجاب اللواتي أجرين فحصا ذاتيا أو فحصا من قبل مختص للكشف عن سرطان الثدي خلال العام الماضي، وهو أكثر أنواع السرطان انتشارا بينهن متدنية.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في 4 شباط سنويا، بلغت نسبة النساء اللواتي أجرين هذا الفحص 21 بالمئة، وبين اللواتي في السنوات الأخيرة من حياتهن الإنجابية بلغت 27 بالمئة بالرغم من الحملة الوطنية المكثفة لتشجيع النساء على الكشف المبكر عن هذا السرطان.

وعزت مانسبته 50 بالمئة من النساء سبب عدم سعيهن لإجراء فحص شعاعي للثدي إلى أنه لا حاجة لذلك، و 38 بالمئة الى غياب المرض والأعراض، كما توزعت الأسباب العديدة الباقية على الخوف من نتيجة الفحص وغياب الدعم من الأسرة والزوج وبعد الخدمة والكلفة وغير ذلك.

وبشأن سرطان عنق الرحم، اشار البيان الى أنه على الرغم من أن حوالي 65 بالمئة من النساء في سن الانجاب قد سمعن عن فحص مسحة عنق الرحم، إلا أن أقل من 24 بالمئة من النساء في سن الإنجاب ممن سبق لهن الزواج سبق وأن أجرين فحص مسحة عنق الرحم، ووصلت هذه النسبة إلى الثلث بين النساء في السنوات الأخيرة من حياتهن الإنجابية وتدنت إلى 19 بالمئة بين النساء ضمن مستويات الرفاه الأدنى.

يذكر أن اللقاح الواقي من سرطان عنق الرحم لا يقدم في الأردن، ويعود ذلك إلى أن الفحص للكشف عن الفيروس (HPV) المرتبط بهذا السرطان والمطعوم الواقي من هذا السرطان تكاليفهما مرتفعة، كما لا تنفذ حملات للكشف أو الفحص المبكر عن السرطانات التي تصيب الذكور بنفس الزخم والاهتمام كما يحدث بالنسبة للإناث.

وأكد أن المجلس يعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية والتي تناولت جميع مكونات الصحة الإنجابية التي تم التأكيد عليها في مؤتمر السكان والتنمية الدولي 1994.

وتقدم الاستراتيجية، وفقا للمجلس، إطارا مرجعيا لتحقيق الإتاحة الشاملة لخدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، خاصة الهدف الثالث المعني بالصحة والرفاه.

وقال المجلس، إن معالجة عبء السرطان في المملكة تتطلب اتباع نهج متعدد القطاعات والتخصصات وقائم على الأدلة يستند إلى التغطية الصحية الشاملة للوقاية الفعالة من السرطان والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية وأهمية بناء الاستجابات الوطنية على استراتيجية شاملة لتوجيه أنشطة الوقاية من السرطان ومكافحته.

ووفقا للسجل الوطني للسرطان في الأردن، يعتبر السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 10006 حالة سرطان جديدة في عام 2019 ( 76 بالمئة منها لأردنيين)، وأكثر من نصف حالات السرطان المسجلة بين الأردنيين هي بين النساء 52.1 بالمئة مقابل 47.9 بالمئة بين الذكور.

وبلغ معدل الإصابة الخام لجميع حالات السرطان بين الأردنيين نحو 104 وفيات لكل مئة الف من السكان (نحو 98 للذكور و 110 للإناث).

وكانت أعلى نسبة تسجيل للإصابات في إقليم الوسط بسبب كثرة سكانه بنسبة 71.2 بالمئة من اجمالي الحالات المسجلة للأردنيين و11 بالمئة في إقليم الشمال و 4.3 بالمئة في إقليم الجنوب.

وفيما يتعلق بتوزيع الحالات المسجلة للأردنيين لعام 2019 حسب العمر فقد تم تشخيص 44.5 بالمئة من الحالات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وكانت نسبة الذكور 57 بالمئة أكثر من الاناث في هذه الفئة العمرية، بينما تسود الإناث في الفئة العمرية 30-59 سنة بنسبة 61.7 بالمئة، كما أظهر توزيع حالات السرطان الجديدة حسب الفئة العمرية أن 4.1 بالمئة من الحالات كانت لأعمار أقل من 15 سنة.

عالميا، يعد السرطان سبب رئيسي للوفاة ومعيق مهم لرفع توقع الحياة في كل دول العالم، وبناء على تقديرات منظمة الصحة العالمية يعد السرطان السبب الثاني أو الأول للوفاة قبل العمر 70 عاما في 112 دولة من أصل 183 دولة، كما أنه يشكل العامل الثالث أو الرابع في 23 دولة أخرى.

ويصاب واحد من كل 5 رجال وامرأة واحدة من كل 6 نساء حول العالم بمرض السرطان خلال حياتهم؛ ويقدر وفاة رجل واحد من كل 8 رجال مصابين بمرض السرطان ووفاة إمرأة واحدة من كل 11 امرأة مصابة بالمرض.

وفيما يتعلق بفجوة الرعاية بما يخص توفر العلاج والرعاية، فإن حوالي 14 بالمئة فقط من مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى رعاية ملطفة يحصلون عليها، ومن بين البلدان ذات الدخل المرتفع وتلك ذات الدخل المنخفض، فإن العلاج الشامل متاح في أكثر من 90 بالمئة من البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكنه متاح بأقل من 15 بالمئة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

يذكر أن اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف اليوم، هو مبادرة عالمية موحدة يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان من خلال رفع الوعي العالمي وتحسين التعليم وتحفيز العمل الشخصي والجماعي والحكومي، حيث يمكن الوقاية من أكثر من ثلث حالات السرطان، ويمكن علاج ثلث آخر إذا تم اكتشافه مبكرا وعلاجه بشكل صحيح من خلال تنفيذ استراتيجيات مناسبة للموارد في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج يمكن إنقاذ ملايين الأرواح كل عام.

--(بترا)

وز/أ أ / س س

04/02/2024 12:23:24