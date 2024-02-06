القوات الأميركية تنفذ ضربات جوية على صواريخ في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 شباط (بترا)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها شنت ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.
وبحسب واشنطن تايمز، تأتي هذه الضربات بعد يوم الغارات الجوية الأميركية البريطانية ردا على استهداف سفن شحن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأميركية "قصفت صواريخ كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".
وأضافت أن القوات الأميركية "حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا على سفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
05/02/2024 06:59:56
MENAFN06022024000117011021ID1107816337
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