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القوات الأميركية تنفذ ضربات جوية على صواريخ في اليمن

2/6/2024 8:16:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 5 شباط (بترا)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها شنت ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.
وبحسب واشنطن تايمز، تأتي هذه الضربات بعد يوم الغارات الجوية الأميركية البريطانية ردا على استهداف سفن شحن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأميركية "قصفت صواريخ كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".
وأضافت أن القوات الأميركية "حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا على سفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
05/02/2024 06:59:56

MENAFN06022024000117011021ID1107816337

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