الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح
التاريخ
2/6/2024 8:16:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 5 شباط (بترا)- أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن 1243 حالة طبية جرى إجلاؤها من غزة عبر رفح، من بينها عدد من الجرحى.
وقالت المنظمة في تقريرها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة، إن 1025 من مرافقي الضحايا غادروا أيضا، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مصر وبلدان أخرى.
-- (بترا)
م د/ف ج
05/02/2024 06:54:35
MENAFN06022024000117011021ID1107816336
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