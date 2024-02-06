بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وارتفاع تدريجي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، فيما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك إحتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة، وباردة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسود أجواء مشمسة وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 3 وفي مرتفعات الشراة 7 - 2, وفي مناطق البادية 16 - 3 وفي مناطق السهول 11 - 5, وفي الأغوار الشمالية 17 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 21 - 14، وفي البحر الميت 20 - 13، وفي خليج العقبة 21 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

05/02/2024 06:49:24

