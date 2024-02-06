جدارا ووجه الشرق للتدريب المهني تبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 شباط (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك مع مديرة أكاديمية وجه الشرق للتدريب المهني والتكنولوجي في إسطنبول، سنابل مرعندي، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي.
وخلال اللقاء، رحبت مرعندي بالدكتور المراشده والبشيتي، كما بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين جامعة جدارا والأكاديمية فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والإستشارات والدورات التدريبية الإحترافية.
وأعرب المراشدة، خلال جولة، قام بها على مرافق الأكاديمية، عن إعجابه بالمستوى المتميز للأكاديمية وحرفية الدورات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز جدارا للإستشارات والتدريب وأكاديمية وجه الشرق للتدريب المهني والتكنولوجي في القريب العاجل.
من جانبها، أعربت مرعندي عن سعادتها بهذه التشاركية مع جامعة جدارا واهتمامها بتوقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية ومركز جدارا للإستشارات والتدريب.
بدورها، قدمت البشيتي نبذة عن جامعة جدارا ومركز الاستشارات والتدريب في الجامعة، وعن الدورات التدريبية المتخصصة التي يعقدها المركز، وإمكانية العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين لتفعيل الدورات المهنية والتكنولوجية في المركز.
يشار إلى أن أكاديمية الشرق للتدريب المهني والتكنولوجي قد تأسست في العاصمة التركية اسطنبول عام 2012، وهي من الأكاديميات المتميزة في تركيا لما تقدمه من برامج ودورات أكاديمية ومهنية ذات احترافية عالية.
(بترا)
ع ع/ هـ ح
04/02/2024 22:02:37
MENAFN06022024000117011021ID1107816324
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