جدارا ووجه الشرق للتدريب المهني تبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 شباط (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك مع مديرة أكاديمية وجه الشرق للتدريب المهني والتكنولوجي في إسطنبول، سنابل مرعندي، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي.

وخلال اللقاء، رحبت مرعندي بالدكتور المراشده والبشيتي، كما بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين جامعة جدارا والأكاديمية فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والإستشارات والدورات التدريبية الإحترافية.

وأعرب المراشدة، خلال جولة، قام بها على مرافق الأكاديمية، عن إعجابه بالمستوى المتميز للأكاديمية وحرفية الدورات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز جدارا للإستشارات والتدريب وأكاديمية وجه الشرق للتدريب المهني والتكنولوجي في القريب العاجل.

من جانبها، أعربت مرعندي عن سعادتها بهذه التشاركية مع جامعة جدارا واهتمامها بتوقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية ومركز جدارا للإستشارات والتدريب.

بدورها، قدمت البشيتي نبذة عن جامعة جدارا ومركز الاستشارات والتدريب في الجامعة، وعن الدورات التدريبية المتخصصة التي يعقدها المركز، وإمكانية العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين لتفعيل الدورات المهنية والتكنولوجية في المركز.

يشار إلى أن أكاديمية الشرق للتدريب المهني والتكنولوجي قد تأسست في العاصمة التركية اسطنبول عام 2012، وهي من الأكاديميات المتميزة في تركيا لما تقدمه من برامج ودورات أكاديمية ومهنية ذات احترافية عالية.

(بترا)

ع ع/ هـ ح

04/02/2024 22:02:37