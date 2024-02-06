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تربية جرش: اجتماع حول جائزة مسابقة تحدي القراءة العربي

2/6/2024 8:15:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 4 شباط (بترا) – بحث اجتماع عقد بمدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة جرش مسابقة تحدي القراءة العربي وأهمية تحفيز الطلبة المشاركين فيها.
وأكد مدير تربية جرش، الدكتور إبراهيم محاسنة، أهمية توعية الطلبة المشاركين في المسابقة من قبل المشرفين التربويين والمعلمين في المدارس لدعمهم بالوسائل كافة لزيادة فرص نجاحهم، مبينا أن التصفيات لاختيار 30 طالبًا من جميع مدارس المديرية سيكون في 25 من الشهر الحالي للتنافس على مستوى الإقليم.
وبين حرص المديرية على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلبهم وتحفيزهم للتميز والإبداع وصقل مواهبهم وخبراتهم.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير الشؤون التعليمية، وائل العزام، أهداف المسابقة وأهميتها لتنمية لتنمية القراءة لدى الطلبة.
--(بترا)
ع.ف/هـ ح
04/02/2024 21:57:56

MENAFN06022024000117011021ID1107816323

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