تربية جرش: اجتماع حول جائزة مسابقة تحدي القراءة العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 4 شباط (بترا) – بحث اجتماع عقد بمدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة جرش مسابقة تحدي القراءة العربي وأهمية تحفيز الطلبة المشاركين فيها.
وأكد مدير تربية جرش، الدكتور إبراهيم محاسنة، أهمية توعية الطلبة المشاركين في المسابقة من قبل المشرفين التربويين والمعلمين في المدارس لدعمهم بالوسائل كافة لزيادة فرص نجاحهم، مبينا أن التصفيات لاختيار 30 طالبًا من جميع مدارس المديرية سيكون في 25 من الشهر الحالي للتنافس على مستوى الإقليم.
وبين حرص المديرية على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلبهم وتحفيزهم للتميز والإبداع وصقل مواهبهم وخبراتهم.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير الشؤون التعليمية، وائل العزام، أهداف المسابقة وأهميتها لتنمية لتنمية القراءة لدى الطلبة.
--(بترا)
ع.ف/هـ ح
04/02/2024 21:57:56
MENAFN06022024000117011021ID1107816323
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