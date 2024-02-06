ندوة عن التداعيات السياسية والاقتصادية لطوفان الأقصى على الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط(بترا)- دعا متحدثون في ندوة نظمها مركز دراسات الأمة مساء اليوم الأحد بعنوان " التداعيات السياسية والاقتصادية لمعركة طوفان الأقصى على الأردن بعد مرور أربعة أشهر على المواجهة" إلى البناء على التحولات العميقة التي شكلتها العملية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لخدمة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة في مواجهة المخططات الصهيونية.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني إن المعركة العسكرية التي تمر بمراحلها النهائية ستتلوها معركة أكثر قسوة تتعلق بالجانب السياسي واستثمار نتائج المعركة التي جاءت نتيجة تخطيط وإعداد طويل الأجل.

وشدد على أنه لا يمكن فك المصالح الأردنية الفلسطينية في مرحلة التفاوض القادمة المتعلقة بما بعد المعركة، ووقف حالة استفراد الاحتلال بالطرف الفلسطيني، لا سيما في ظل الارتباط الأردني العميق بالقضية الفلسطينية.

وأشار العناني إلى أن ما أظهره سكان قطاع غزة من قدرة على الصمود وإعادة بناء ما دمرته الحروب الستة التي تعرض لها على مدى 18 عاما.

وقال الوزير الأسبق الدكتور صبري اربيحات إن معركة طوفان الأقصى قدمت نموذجا من الصمود ومراجعة الشارع العربي لخطاب الانتكاسة والإحباط.

وأشار إلى نجاح مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير حالة الوعي المجتمعي لدى الشارع الغربي وصولاً لتغيير في مواقف الدول الغربية فيما يتعلق بالصورة النمطية للفلسطيني المدافع عن أرضه وحقوقه والذي نجح في ترويض الغطرسة الإسرائيلية.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور موسى اشتيوي أن معركة طوفان الأقصى كانت ملهمة للشعوب العربية، لا سيما الأردنيين، ونقلتهم من حالة اليأس والشعور بالخذلان إلى الأمل والقوة.

وأشار إلى ارتباط الأردن العميق بالقضية الفلسطينية والتأكيدات الملكية الدائمة على أنها شأن أردني، والتعامل معها وفق المحددات التي تحكم مصالح الدولة.

ولفت إلى أن معركة طوفان الأقصى ستعيد رسم مسار الأمور في المنطقة والنظام الإقليمي والدولي.

--(بترا)

ف ج

04/02/2024 21:51:48

