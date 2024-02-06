بيت شعر المفرق ينظم أمسية شعرية بمركز إربد الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 شباط (بترا)- نظم بيت شعر المفرق في مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين عبدالرحيم الجداية وهدى مخاترة، وذلك بحضور عدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة وأعضاء بيت شعر المفرق ومواطنين مهتمين من إربد والمفرق.

وقال رئيس بيت شعر المفرق، فيصل السرحان، إن هذه الأمسية تأتي ضمن برامج وخطط بيت شعر المفرق الشهرية، وضمن برامج التعاون المشتركة بين مديريات الثقافة والهيئات الثقافية في إربد والمفرق.

وأكد السرحان حرص بيت شعر المفرق على التعاون مع جميع المديريات والهيئات الثقافية في كافة محافظات المملكة وبخاصة إربد.

بدوره، أشار مدير ثقافة إربد ومدير الأمسية، الشاعر عاقل خوالدة، أن المديرية تسعى دوما للتشاركية مع جميع الهيئات الثقافية ومن مختلف المحافظات، وتسعى دوما لدعم كل عمل ثقافي وشعري مميز وجاد ضمن رؤية ورسالة وأهداف وزارة الثقافة الأردنية.

وألقى الشعراء المشاركين مجموعة من القصائد الشعرية الخاصة بهم حيث تنوعت القصائد بين الشعر الوطني والغزل والشعر الفصيح وقصائد في مدح الرسول، والقصائد الإنسانية التي عاينت هموم ووجع المواطنين.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

04/02/2024 21:30:34