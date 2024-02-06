بيت شعر المفرق ينظم أمسية شعرية بمركز إربد الثقافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 شباط (بترا)- نظم بيت شعر المفرق في مركز إربد الثقافي، مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين عبدالرحيم الجداية وهدى مخاترة، وذلك بحضور عدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة وأعضاء بيت شعر المفرق ومواطنين مهتمين من إربد والمفرق.
وقال رئيس بيت شعر المفرق، فيصل السرحان، إن هذه الأمسية تأتي ضمن برامج وخطط بيت شعر المفرق الشهرية، وضمن برامج التعاون المشتركة بين مديريات الثقافة والهيئات الثقافية في إربد والمفرق.
وأكد السرحان حرص بيت شعر المفرق على التعاون مع جميع المديريات والهيئات الثقافية في كافة محافظات المملكة وبخاصة إربد.
بدوره، أشار مدير ثقافة إربد ومدير الأمسية، الشاعر عاقل خوالدة، أن المديرية تسعى دوما للتشاركية مع جميع الهيئات الثقافية ومن مختلف المحافظات، وتسعى دوما لدعم كل عمل ثقافي وشعري مميز وجاد ضمن رؤية ورسالة وأهداف وزارة الثقافة الأردنية.
وألقى الشعراء المشاركين مجموعة من القصائد الشعرية الخاصة بهم حيث تنوعت القصائد بين الشعر الوطني والغزل والشعر الفصيح وقصائد في مدح الرسول، والقصائد الإنسانية التي عاينت هموم ووجع المواطنين.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
04/02/2024 21:30:34
MENAFN06022024000117011021ID1107816320
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