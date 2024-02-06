وفد اقتصادي أردني يختتم زيارته للبحرين متوجهاً إلى السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- اختتم وفد اقتصادي أردني، يضم عددا من المديرين العامين، زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، متوجهياً إلى الرياض، في إطار جولة خليجية.

وضم الوفد الأردني مراقب عام الشركات، ومدراء صندوق التنمية والتشغيل، وشركة المدن الصناعية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، ومشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، بالإضافة لممثلين عن جمعية مصدري الخضار والفواكه.

وبحسب بيان لجيدكو اليوم الأحد؛ تهدف جولة الوفد إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية الأردنية، مع المؤسسات الاقتصادية في قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

وبحث الوفد مع مؤسسة صادرات البحرين التي تطور وتؤهل وتدعم المشاريع؛ آلية عملها من خلال عرض قدمته المديرة التنفيذية صفاء عبد الخالق.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لجيدكو، عبد الفتاح الكايد، أن اللقاء يجسد الشراكة مع مؤسسة صادرات البحرين، لتطوير آليات التعاون بين مختلف المؤسسات الاقتصادية ونظيراتها في البحرين لبناء مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين وزيادة الفرص المتاحة للطرفين.

والتقى ممثلو مجلس إدارة جمعية مصدري الخضار والفواكه عدداً من ممثلي أسواق بيع الجملة والتجزئة التابعة للقطاع الخاص البحريني، حيث اتفقوا على زيادة كميات وأنواع الصادرات الزراعية، وإقامة شراكات جديدة تسهم في دخول أصناف ومنتجات زراعية جديدة إلى السوق البحرينية مستقبلاً.

وقدم مدير عام دائرة مراقبة الشركات، وائل العرموطي، خلال اجتماع مع عدد من الشركات المالية البحرينية الكبرى؛ شرحاً عن آليات التسجيل الرسمي والقانوني المتبعة في الأردن، لافتاً إلى تشجيع الأردن تسجيل الشركات الدولية والإقليمية، من خلال تعديل قانون الشركات ليكون أكثر مرونة ومواكبة لانسيابية الإجراءات المتبعة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقدموا عرضاً مفصلا عن أعمال مؤسساتهم والخدمات التي تقدمها في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، لبحث إمكانية الاستفادة من برامج المنظمة في مجال دعم المشاريع الريادية وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا بنحو يزيد من تنافسيتها ورفع طاقتها وكفاءتها.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، منصور وريكات، اهتمام الحكومة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو خاص وتشجيع الشباب الأردنيين على ريادة الأعمال وتوفير الدعم المالي لهم من خلال قروض ميسرة يوفرها الصندوق لهذه المشاريع لترجمة أفكارهم لمشاريع على أرض الواقع تسهم بتوفير فرص عمل لهم مباشرة، مبدياً استعداد الصندوق للتعاون مع اليونيدو وتبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال.

وأشار مدير شركة المدن الصناعية، عمر الجويعد، إلى أن المدن الصناعية في الأردن بيئة حاضنة للاستثمارات الصناعية وجزء من البيئة الاستثمارية الهادفة لاستقطاب استثمارات صناعية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية وغيرها، إضافة إلى وجود البنية التحتية المتكاملة.

وقدم الجويعد شرحاً عن مزايا تنافسية الاستثمار في هذه المدن الصناعية وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية.

وعلى هامش الزيارة؛ استقبل السفير الأردني في المنامة رامي وريكات، الوفد الأردني في بيت السفارة مرحباً بتواجدهم في البحرين، حيث أكد مساندة السفارة لكل الجهود المبذولة لزيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية في ظل العلاقات السياسية المميزة بين البلدين الشقيقين.

--(بترا)

ع ن/ب ع/ هـ ح

04/02/2024 21:24:33