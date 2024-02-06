عبور 41 جريحا و 33 مرافقا فلسطينيا ميناء رفح البري للعلاج بمستشفيات مصر

القاهرة 4 شباط (بترا)- عبر 41 جريحا ومصابا و33 مرافقا فلسطينيا ميناء رفح البري قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج فى مستشفيات محافظات مصر. كما عبر 11 جريحا و 32 مرافقا فلسطينيا معبر رفح تمهيدا للسفر والعلاج في قطر. وقال مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي اليوم الأحد، إنه جرى نقل الجرحى والمرافقين عبر مطار العريش من مستشفيات العريش والشيخ زويد شمال سيناء وإحدى مستشفيات بورسعيد، للعلاج في دولة قطر. --(بترا) ن ا/ب ع/ هـ ح 04/02/2024 21:13:19

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