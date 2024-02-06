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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غدا

2/6/2024 8:15:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 4 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء دير علا، غداً الاثنين، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي ستكون مدته من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، سيشمل مناطق: دير علا، والطوال الشمالي، ومحطة الدباب، ومحطة يسرى صغير، ومحطة زراعة دير علا، ومحطة صالح المعشر ومركز صحي الطوال الشمالي ومصنع الألبسة الهندية.
--(بترا)
أ غ /ب ع/ هـ ح
04/02/2024 21:12:16

MENAFN06022024000117011021ID1107816316

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