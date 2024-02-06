فصل التيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غدا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غدا
التاريخ
2/6/2024 8:15:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 4 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء دير علا، غداً الاثنين، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي ستكون مدته من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، سيشمل مناطق: دير علا، والطوال الشمالي، ومحطة الدباب، ومحطة يسرى صغير، ومحطة زراعة دير علا، ومحطة صالح المعشر ومركز صحي الطوال الشمالي ومصنع الألبسة الهندية.
--(بترا)
أ غ /ب ع/ هـ ح
04/02/2024 21:12:16
MENAFN06022024000117011021ID1107816316
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