جيش الاحتلال: إصابة 5 عسكريين بغزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 5 عسكريين أصيبوا في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي آخر تحديث للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي لجيش الاحتلال، بلغت حصيلة الجرحى العسكريين منذ بداية حرب غزة في 7 تشرين الأول الماضي 2820 مصابا.
فيما بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري لغزة 1300 مصاب.
وفي السياق، أقر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو بوجود أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة.
وقال ميلو، بحسب ماذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "لقد فشلنا في صد هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول، وسنجري تحقيقا بذلك،" مؤكدا أن الجيش لن ينتصر بدون إعادة سكان الغلاف لمنازلهم، مثلما أن الجيش ووزارة الدفاع أنهيا توزيع أسلحة ومعدات قتالية لوجيستية في 70 بلدة بغلاف غزة.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح
04/02/2024 20:59:01
MENAFN06022024000117011021ID1107816313
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