جيش الاحتلال: إصابة 5 عسكريين بغزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 5 عسكريين أصيبوا في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي آخر تحديث للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي لجيش الاحتلال، بلغت حصيلة الجرحى العسكريين منذ بداية حرب غزة في 7 تشرين الأول الماضي 2820 مصابا.

فيما بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري لغزة 1300 مصاب.

وفي السياق، أقر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو بوجود أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة.

وقال ميلو، بحسب ماذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "لقد فشلنا في صد هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول، وسنجري تحقيقا بذلك،" مؤكدا أن الجيش لن ينتصر بدون إعادة سكان الغلاف لمنازلهم، مثلما أن الجيش ووزارة الدفاع أنهيا توزيع أسلحة ومعدات قتالية لوجيستية في 70 بلدة بغلاف غزة.

--(بترا)





رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح

04/02/2024 20:59:01