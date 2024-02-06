4000 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم

عمان 4 شباط (بترا)- بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء اليوم الأحد، 4000 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4015 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي. --(بترا) م ف/ب ع/ هـ ح 04/02/2024 20:50:56

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