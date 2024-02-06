سياحة الأعيان تزور إدارة الشرطة السياحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أشادت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبد الحكيم محمود الهندي، بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام للنهوض بالقطاع السياحي في مختلف أنحاء المملكة، من خلال توفير سبل الأمن والسلامة للسياح والزوار الذين يقصدون المواقع السياحية والأماكن الأثرية المختلفة.
وأثنى العين الهندي، خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد، إدارة الشرطة السياحية، ولقاء مديرها، على الدور الذي تقوم به الإدارة، لتعزيز الأمن السياحي، ضمن رؤية أمنية متكاملة، وبنهج تشاركي مع القطاع العام والخاص.
ولفت إلى ضرورة مواصلة دعم الجهود التي تقوم به إدارة الشرطة السياحية في حماية أمن الوطن وضيوفه على امتداد مساحة المملكة، وبين أن لجنة السياحة انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي ستعمل على تذليل أي من العقبات التشريعية التي من الممكن أن تواجهها مديرية الشرطة السياحية.
بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة سعي إدارة الشرطة السياحية لتطوير عملها، بطريقة تخدم العملية السياحية، وتحقق المتطلبات الضرورية للأمن السياحي، من خلال انتشار الأقسام التابعة لها في مختلف المواقع الأثرية والسياحية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ضمن إجراءاتها الشرطية والإنسانية التي تنفذها.
وفي نهاية الزيارة، استمع رئيس وأعضاء اللجنة لإيجاز قدمه مدير إدارة الشرطة السياحية، أوضح خلاله الخطط والاستراتيجيات المتبعة في عمل الإدارة، الهادفة إلى تحقيق الأمن السياحي المستدام، وتقديم الخدمات الفضلى لضيوف وزوار الأردن.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ هـ ح
04/02/2024 20:47:20
MENAFN06022024000117011021ID1107816311
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