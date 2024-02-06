سياحة الأعيان تزور إدارة الشرطة السياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أشادت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبد الحكيم محمود الهندي، بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام للنهوض بالقطاع السياحي في مختلف أنحاء المملكة، من خلال توفير سبل الأمن والسلامة للسياح والزوار الذين يقصدون المواقع السياحية والأماكن الأثرية المختلفة.

وأثنى العين الهندي، خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد، إدارة الشرطة السياحية، ولقاء مديرها، على الدور الذي تقوم به الإدارة، لتعزيز الأمن السياحي، ضمن رؤية أمنية متكاملة، وبنهج تشاركي مع القطاع العام والخاص.

ولفت إلى ضرورة مواصلة دعم الجهود التي تقوم به إدارة الشرطة السياحية في حماية أمن الوطن وضيوفه على امتداد مساحة المملكة، وبين أن لجنة السياحة انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي ستعمل على تذليل أي من العقبات التشريعية التي من الممكن أن تواجهها مديرية الشرطة السياحية.

بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة سعي إدارة الشرطة السياحية لتطوير عملها، بطريقة تخدم العملية السياحية، وتحقق المتطلبات الضرورية للأمن السياحي، من خلال انتشار الأقسام التابعة لها في مختلف المواقع الأثرية والسياحية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ضمن إجراءاتها الشرطية والإنسانية التي تنفذها.

وفي نهاية الزيارة، استمع رئيس وأعضاء اللجنة لإيجاز قدمه مدير إدارة الشرطة السياحية، أوضح خلاله الخطط والاستراتيجيات المتبعة في عمل الإدارة، الهادفة إلى تحقيق الأمن السياحي المستدام، وتقديم الخدمات الفضلى لضيوف وزوار الأردن.

--(بترا)





ل م/ ن ح/ هـ ح

04/02/2024 20:47:20