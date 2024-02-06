وزيرة التنمية الاجتماعية تحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنّ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، راعت النظرة الشمولية للحماية الاجتماعية، كونها مفهوما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، وضرورة تشبيكها مع رؤى التحديث بأبعادها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتسريع الخطى لتنفيذها وتحديثها.

جاء ذلك خلال محاضرة للوزيرة، بعنوان: "التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالأمن الوطني"، اليوم الأحد، للدارسين في الدفاع الوطني، الدورة 21، في كلية الدفاع الوطني الملكية.

وأضافت أنّ الوزارة تقود جهود الحماية الاجتماعية، وهي لا تقتصر على برامجها وحسب، بل تشمل العديد من المؤسسات والوزارات الأخرى، في إطار تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتقاسم المسؤوليات، من أجل الحفاظ على مجتمع يسوده الأمن والطمأنينة والاستقرار.

واستعرضت بني مصطفى أبرز مخرجات محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي تضمن للأردنيين الحياة الكريمة وبيئة العمل اللائق وأفضل خدمات اجتماعية ممكنة، لافتة إلى أهمية محور كرامة الذي يتضّمن المساعدات الاجتماعية، حيث جرى التوّسع في قاعدة المستفيدين من المعونات النقدية، بالاعتماد على معادلة الاستهداف والبيانات المتوفرة عن الأسر في السجل الوطني الموّحد، وكذلك التوّسع في برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، بهدف نقل الأسر المحتاجة من أسر معتمدة على المساعدات إلى منتجة، من خلال تحفيزها على الإنتاجية بصورة مستدامة.

وأشارت إلى مبادرة "قوِّ فرصتك" التي أطلقت أخيرا بهدف تدريب الشباب حيث جرى اختيارهم ضمن شروط محددة، من خلال منصة كورسيرا التعليمية.

وتطرّقت الوزيرة إلى محور تمكين، الذي يركز على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة وحماية الفتيات، ومحور فرصة المختص بالعمل اللائق وبيئة عمل ممكنة، مشيرة إلى استحداث محور رابع يعنى بالاستجابة للأزمات والصدمات، حيث يترأس هذا المحور المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، والذي يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الأساسية للفئات الهشة والضعيفة أثناء الأزمات وتعزيز وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للتأكد من استجابتها للأزمات، مشيرة إلى جهود المركز في جائحة كورونا.

وتناولت بني مصطفى البرامج التي تقدمها الوزارة ضمن إطارين، مؤسسي وتنموي، إذ يرتبط الجانب المؤسسي بدور الرعاية التابعة للوزارة، أو التي تشرف عليها، في القطاع التطوعي والخاص، وتعنى بالفئات المستهدفة من برامج الوزارة، وتحديداً المحتاجة للرعاية، حيث جرى تطوير استراتيجية خاصة في فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الحماية والرعاية، بهدف ضمان تقديم الخدمات الفضلى للمنتفعين والرقابة عليها.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية سعي الوزارة إلى التوسع في خدمات كبار السن من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتشجيع إنشاء أندية نهارية لكبار السن، إضافة إلى تعزيز تنفيذ منهجية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية دامجة وبديلة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج بدائل الإيواء الذي تنفذّه الوزارة حالياً.

ولفتت بني مصطفى إلى الإصلاحات على قانون الجمعيات، من خلال مراجعته وإجراء تعديلات عليه، واستحداث منصة تكامل، التي توفر بيانات شاملة عن الجمعيات، بهدف تمكينها والتسهيل عليها، مشيرة إلى التشريعات التي استحدثت أخيرا، وأهمها مشروع قانون التنمية الاجتماعية، الذي أقره مجلس النواب أخيرا، إضافة إلى تشريعات أخرى تضمن خدمات اجتماعية عادلة للجميع.

وفي نهاية اللقاء، أجابت بني مصطفى عن أسئلة الدارسين في كلية الدفاع الوطني، مشيدةً بهذا الصرح العلمي والعسكري المميز.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ هـ ح

04/02/2024 20:06:06