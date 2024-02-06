أمسية بالزرقاء بعنوان مستمرون من أجل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 شباط (بترا)- عمر ضمرة- أقام منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء وإئتلاف آباء الشتات -عودة، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، أمسية شعرية بعنوان: "مستمرون من أجل غزة"، بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي وجمع من الكتاب والشعراء والنقاد والمهتمين.
وقرأ الشعراء المشاركون في الأمسية، قصائد وطنية ركزت على صمود الفلسطينيين الأسطوري في قطاع غزة أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو 120 يوماً من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة حرب الاحتلال الوحشية، في ظل صمت غربي على المجازر اليومية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة.
وفي ختام الأمسية، قدم الفنان الملتزم يزن أبو سليم عدداً من الأغاني الوطنية، أنشد فيها للوطن والعروبة وصمود المقاومة وحتمية الانتصار على الاحتلال.
وشارك في الأمسية، التي أقيمت بدعم من صالون الكاتب محمود أبو عواد الثقافي وأدارها الشاعر الدكتور محمد المحاسنة، الشعراء: غالب أبو سمرة، وأحمد الدقس، ومحمد الطورة، كما قرأ الكاتب جروان المعاني نصاً شعرياً لغزة.
--(بترا)
ع ض/ ن ح/ هـ ح
04/02/2024 19:06:08
MENAFN06022024000117011021ID1107816308
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