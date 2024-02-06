أمسية بالزرقاء بعنوان مستمرون من أجل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 4 شباط (بترا)- عمر ضمرة- أقام منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء وإئتلاف آباء الشتات -عودة، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، أمسية شعرية بعنوان: "مستمرون من أجل غزة"، بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي وجمع من الكتاب والشعراء والنقاد والمهتمين.

وقرأ الشعراء المشاركون في الأمسية، قصائد وطنية ركزت على صمود الفلسطينيين الأسطوري في قطاع غزة أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو 120 يوماً من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة حرب الاحتلال الوحشية، في ظل صمت غربي على المجازر اليومية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة.

وفي ختام الأمسية، قدم الفنان الملتزم يزن أبو سليم عدداً من الأغاني الوطنية، أنشد فيها للوطن والعروبة وصمود المقاومة وحتمية الانتصار على الاحتلال.

وشارك في الأمسية، التي أقيمت بدعم من صالون الكاتب محمود أبو عواد الثقافي وأدارها الشاعر الدكتور محمد المحاسنة، الشعراء: غالب أبو سمرة، وأحمد الدقس، ومحمد الطورة، كما قرأ الكاتب جروان المعاني نصاً شعرياً لغزة.

--(بترا)

ع ض/ ن ح/ هـ ح

04/02/2024 19:06:08