MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) -مشهور الشخانبة- منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.

ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و 14 محطة خاصة وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف اليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.‎

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة فان الهيئة منحت عمولة محفزة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة عدد محطات الشحن خاصة الشواحن ذات التقنيات السريعة وفائقة السرعة، لافتا الى ان البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات الكهربائية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر.

وفي السياق ذاته، تلقت الهيئة 145 طلبا للحصول على ترخيص او تصريح لأول مرة تتعلق بمحطات الشحن العامة والخاصة خلال العام الماضي، توزعت بواقع 132 تصريحا لمحطات شحن عامة و6 تصاريح محطات شحن خاصة و7 تراخيص محطات شحن عامة.

كما تلقت الهيئة 10618 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال العام الماضي، تم رفض 72 طلبا منها.

الى ذلك، ارتفع التخليص على سيارات الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38277 مركبة مقارنة بـ 15576 مركبة في نهاية عام 2022، فيما شهد التخليص على مركبات البنزين تراجعا في نهاية العام الماضي بنسبة 28 بالمئة ليبلغ العدد 11263 مركبة مقارنة بـ 15634 مركبة في عام 2022، وتراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في 2022.

--(بترا)





م ف/ أ أ / س س

04/02/2024 19:02:17