تجديد الشراكة بين زين ومؤسسة التدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 4 شباط (بترا)- جددت شركة زين الأردن شراكتها مع مؤسسة التدريب المهني للعام الـ 16 على التوالي، لتنظيم دورات تدريبية مجانية على صيانة الأجهزة الخلوية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك في مراكز زين بمؤسسة التدريب المهني في عدّة محافظات.

وبحسب بيان لشركة زين اليوم الأحد، بلغ عدد الطلبة الخريجين والمستفيدين من مراكزها حتى نهاية العام 2023 نحو 1800 شاب وشابة، 70 بالمئة منهم ذكور و30 بالمئة إناث، إذ يعمل حاليا منهم في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية.

وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بتوسيع التجربة في مجال التدريب المهني من خلال تعزيز تعاونها مع مؤسسة التدريب المهني، حيث أنشأت عام 2020 مركزا للتدريب على صيانة تكنولوجيا الألياف الضوئية في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء، وعقدت حتى نهاية العام الماضي 8 دورات تدريبية للتدريب على صيانة تكنولوجيا الألياف الضوئية استفاد منها 59 شاباً وشابة.

كما أضافت الشركة من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية "زين اي سبورتز" العام الماضي برنامجا تدريبيا مخصصا للتدريب على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الدورات التدريبية للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، بحيث سيتمكّن المستفيدون من هذه الدورات من اكتساب مهارات صيانة العديد من الأجهزة في آن واحد.

يشار إلى أن زين بدأت العام الحالي بإطلاق 3 دورات تدريبية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية والألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مراكزها المتواجدة في عدة محافظات، واستقبلت 56 شاباً وشابة.

--(بترا)





غ ح/رق









04/02/2024 18:42:45