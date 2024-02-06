تجديد الشراكة بين زين ومؤسسة التدريب المهني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 4 شباط (بترا)- جددت شركة زين الأردن شراكتها مع مؤسسة التدريب المهني للعام الـ 16 على التوالي، لتنظيم دورات تدريبية مجانية على صيانة الأجهزة الخلوية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك في مراكز زين بمؤسسة التدريب المهني في عدّة محافظات.
وبحسب بيان لشركة زين اليوم الأحد، بلغ عدد الطلبة الخريجين والمستفيدين من مراكزها حتى نهاية العام 2023 نحو 1800 شاب وشابة، 70 بالمئة منهم ذكور و30 بالمئة إناث، إذ يعمل حاليا منهم في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية.
وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بتوسيع التجربة في مجال التدريب المهني من خلال تعزيز تعاونها مع مؤسسة التدريب المهني، حيث أنشأت عام 2020 مركزا للتدريب على صيانة تكنولوجيا الألياف الضوئية في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء، وعقدت حتى نهاية العام الماضي 8 دورات تدريبية للتدريب على صيانة تكنولوجيا الألياف الضوئية استفاد منها 59 شاباً وشابة.
كما أضافت الشركة من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية "زين اي سبورتز" العام الماضي برنامجا تدريبيا مخصصا للتدريب على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الدورات التدريبية للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، بحيث سيتمكّن المستفيدون من هذه الدورات من اكتساب مهارات صيانة العديد من الأجهزة في آن واحد.
يشار إلى أن زين بدأت العام الحالي بإطلاق 3 دورات تدريبية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية والألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مراكزها المتواجدة في عدة محافظات، واستقبلت 56 شاباً وشابة.
--(بترا)
غ ح/رق
04/02/2024 18:42:45
MENAFN06022024000117011021ID1107816306
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