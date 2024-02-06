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الخارجية: نتابع أوضاع الأردنيين في تشيلي

2/6/2024 8:15:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في سانتياغو، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي، جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة في إقليم فالبارايسو، مساء أمس، وإعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات المحلية في المناطق المتضررة.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي جراء الحرائق، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وأوضح السفير القضاة، أن السفارة الأردنية في سانتياغو قامت بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين في تلك المناطق والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.
كما دعا السفير القضاة، المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي إلى التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في سانتياغو، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 و00962799562471 و00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني: ‏...، أو على رقم هاتف طوارئ السفارة في سانتياغو: 0056967053247.
--(بترا)
ص خ/ن ح/رق
04/02/2024 18:31:22

MENAFN06022024000117011021ID1107816305

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