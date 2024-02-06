الخارجية: نتابع أوضاع الأردنيين في تشيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في سانتياغو، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي، جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة في إقليم فالبارايسو، مساء أمس، وإعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات المحلية في المناطق المتضررة.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي جراء الحرائق، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وأوضح السفير القضاة، أن السفارة الأردنية في سانتياغو قامت بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين في تلك المناطق والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.
كما دعا السفير القضاة، المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي إلى التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في سانتياغو، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 و00962799562471 و00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني: ...، أو على رقم هاتف طوارئ السفارة في سانتياغو: 0056967053247.
--(بترا)
ص خ/ن ح/رق
04/02/2024 18:31:22
MENAFN06022024000117011021ID1107816305
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