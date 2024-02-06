الخارجية تعزي بضحايا حريق غابات إقليم فالبارايسو في تشيلي

الخارجية تعزي بضحايا حريق غابات إقليم فالبارايسو في تشيلي
التاريخ
2/6/2024 8:15:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في غابات إقليم فالبارايسو وسط البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
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04/02/2024 18:16:38
MENAFN06022024000117011021ID1107816304
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