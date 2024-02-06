الخارجية تعزي بضحايا حريق غابات إقليم فالبارايسو في تشيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في غابات إقليم فالبارايسو وسط البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/ن ح/رق

04/02/2024 18:16:38