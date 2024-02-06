قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدّل لقانون الطَّاقة المتجدّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب واستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليَّات بيع وشراء الطَّاقة الكهربائيَّة المُنتَجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجدّدة لتوليد الطَّاقة الكهربائيَّة، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدَّات مصادر الطَّاقة المتجدّدة، وترشيد استهلاك الطَّاقة التي تُعفى من الرُّسوم الجمركيَّة وتخضع للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة في ذمَّتهم، شريطة تسديد قيمة (أصل القرض) المترتّبة عليهم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

واطَّلع المجلس على تقرير قدَّمه وزير الصّناعة والتّجارة والتَّموين يوسف الشمالي حول التَّدابير المتَّخذة للحدّ من ارتفاع الأسعار، والتأكُّد من المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.

وأكَّد الشمالي الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرَّقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائيَّة للتَّأثير على قوت المواطنين.

ولفت إلى أنَّ الفرق الرَّقابيَّة قامت منذ بداية العام بزيارة 7190 منشأة تجاريَّة نتج عنها تحرير 463 مخالفة وفقاً لأحكام قانون الصّناعة والتّجارة والتَّموين، كما تمَّ استقبال 246 شكوى والتَّعامل معها.

وبيَّن أنَّه وبرصد متوسّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة خلال شهر كانون الثَّاني الماضي، فإنَّنا شهدنا استقرار 66 سلعة أبرزها منتجات الألبان وبيض المائدة والحليب وبعض أنواع الأرز متوسّط الحبَّة والزّيوت النَّباتيَّة، وانخفاض أسعار 16 سلعة أبرزها أنواع من الأرز والدَّجاج، وأصناف عديدة من الخضار، وارتفاع أسعار 8 سلع منها بعض أنواع الأرز طويل الحبَّة بنسبة 3 – 4 بالمئة وبعض أصناف الخضار.

وأضاف أنَّ مخزون المملكة من المواد الغذائيَّة الأساسيَّة يكفي لمدد زمنيَّة آمنة، كما أنَّ توريد المواد الأساسيَّة إلى المملكة مستمر كالمعتاد وبكميَّات كافية لتعزيز المخزون، وستواصل الوزارة وكوادرها حملاتها التَّفتيشيَّة على الأسواق ومتابعة المخزون بشكل حثيث.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة.

كما قرَّر المجلس قبول استقالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، وإحالة أمين عام وزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة المهندس حسين مهيدات إلى التَّقاعد.

--(بترا)

ع ق/رق

04/02/2024 18:26:06