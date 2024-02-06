الاقتصاد الرقمي: رقمنة 45% من الخدمات الحكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- بلغ مجموع الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 1077 خدمة، وبنسبة 45 بالمئة، وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول أبرز ما تحقق وجرى العمل عليه العام الماضي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأظهرت المؤشرات أن أبرز ما تحقق في التحول الرقمي، إنشاء وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات الحكومية على "بوابة سند"، والتعميم على المؤسسات الحكومية لاستخدام منصة سجل الخدمات الحكومية لإدارة سجل خدماتها، وإطلاق نسخة محدثة من تطبيق ســند، حيث بلغ عدد الحسابات على التطبيق مليون و705 آلاف و279 حسابا، والهويات الرقمية المفعلة 770910 من خلال هوية الأحوال المدنية أو بصمة العين.

وأظهرت المؤشرات في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الالكترونية، البدء بتجهيز وربط البيانات للمقيمين والشركات، والتحقق من صحة البيانات والانتهاء من تجهيزها، وطرح عطاء تأسيس مركز بيانات "مركز الكوارث بالعقبة"، وطرح عطاء توسعة الحوسبة السحابية – المرحلة الخامسة والتقييم والاحالة.

وبخصوص خدمة الجيل الخامس، أظهرت المؤشرات إطلاق خدمة الجيل الخامس لشركات أمنية وأورنج وزين، والانتهاء من جميع الأعمال.

وفي ما يخص مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم، جرى تحديث واعتماد معايير رحلة المستخدم للخدمات الإلكترونية ولتطبيقات الهاتف النقال، وإنشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية في المقابلين ومطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، وإربد، إلى جانب الانتهاء من تطوير منصة بخدمتكم ومشاركتها مع المؤسسات الحكومية لإدراجها ضمن الخدمات الرقمية.

وفي مجال إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال، أظهرت المؤشرات، أنه جرى إعداد دراسة شاملة لأفضل الممارسات الدولية وحالة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة لتوفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب و الرياضات الالكترونية للأعوام (2021-2025) والخطة التنفيذية،

إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع تطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة.

كما جرى إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الاردن في مؤشر الابتكار العالمي، ومراجعة التقارير وتحليلها والتشبيك مع الجهات المعنية لتحليل نقاط الضعف والقوة وإعداد التوصيات بالإضافة الى تحديد التوجهات والمحاور الرئيسية التي سيتم بناء خطة العمل عليها، وتحديد وصياغة المهام والمسؤوليات الواجب إناطتها بالجهة التي ستدير مبادرات قطاع الصناعات الإبداعية، ودراسة واقع حال قطاع الصناعات الإبداعية، ودراسة المهام للجهات الحكومية لتحديد الجهة المسؤولة"، كما جرى البدء بتطوير والتحديث على منصة "ستارت ابز جو" لدعم وتسجيل ريادي الأعمال، وتطوير منصة إنشاء بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية.

وفيما يخص إنشاء واستقطاب مراكز بيانات، جرى استقطاب شركتين، وجاري العمل على استقطاب شركة واحدة مع نهاية العام الحالي.

وفي مجال مشروع الشباب وتكنولوجيا الوظائف، نفذ عدد من الأنشطة ضمن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، إذ جرى إيجاد 2816 فرصة لإدرار الدخل، بما في ذلك الشركات التي تلقت حوافز الكفاءات وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى المتدربين ضمن منح منصات العمل الحر، بإجمالي 1493 أنثى.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن 65 منها 42 شركة من برنامج الكفاءات، و23 من برنامج تطوير الأعمال، كما جرى تقديم منح 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، إذ قدمت تدريبا لـ1459 فردا، بما في ذلك 1009 نساء، و252 سوريا، ونتيجة لذلك، تمكن 690 فردا، بما في ذلك 473 إمرأة و107 سوريين من إدرار الدخل عن طريق منصات العمل الحر المختلفة.

وجرى توقيع اتفاقية مع شركة وسيطة لتقديم الدعم لـ40 شركة ناشئة، واختيار أول 20 شركة ناشئة من بين 70 طلبا، وإطلاق نسخة محدثة من منصة "منح نمو الأردن"، لتقديم طلبات الحصول على المنح، وتقديم 105 طلبات، وتوقيع 23 اتفاقية جديدة، تشمل 18 منحة نمو الكفاءات و5 منح تطوير الأعمال.

وأظهرت المؤشرات اختيار موقع أول مركز تكنولوجي في المنطقة الوسطى بالتعاون مع وزارة الشباب، والاختيار الأولي لأحد الشركات لتطوير كتب الأنشطة الرقمية والمناهج في المدارس الحكومية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وبدء التدريب في الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.

وأكمل المدربون من محطات المعرفة ومراكز التدريب المهني تدريبهم، وهم جاهزون لتدريب 1000 شاب في مجال الحوسبة السحابية، كما بدأت عملية تدريب المدربين لنادي تعليم البرمجة للمراهقين الذي يشمل 2000 طالب من الصف السابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، إضافة إلى 125 معلما من محافظات، إلى جانب تقييم عروض التعبير عن الاهتمام لاختيار الجهة التي ستقوم بتدريب 5000 شاب في المهارات الرقمية والتوظيف، واختيار أول دفعة للبدء في تدريب 1000 طالب على مهارات وظيفية متنوعة.

وأظهرت المؤشرات، أن جمعية المهارات الرقمية أكملت التقييم الداخلي لـ22 طلب منحة جديدة تلقتها وحاليا تجري عملية التقييم الخارجي، وفي الدورة السابقة قامت الجمعية بتقييم 17 طلبا لمنح مقدمي خدمات التدريب "تي إس بي" واختيار 6 برامج تتناسب مع توصيات تحليل الفجوة في المهارات الرقمية، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أتموا برامج الجمعية التدريبية بنجاح 447 طالبا.

وطرحت الجمعية طلب التقديم لمزودي خدمات التدريب للمنحة التدريبية الثانية "ار اف ايه" لتمكين الشباب الأردني، حيث تقدم لها 29 مزود خدمة، واختير 22 منهم حسب توافقهم مع معايير الأهلية المعدة مسبقاً، وتجري الجمعية الآن المرحلة الأولى من التقييم الفني.

--(بترا)

غ ح/ن ح/رق

04/02/2024 18:14:35