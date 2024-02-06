الأوقاف تحتفي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، احتفال الوزارة بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان تحت عنوان "الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان" بالتعاون مع دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العام للمملكة، والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني.

وقال الخلايلة "نجتمع اليوم على هذه الربوة الهاشمية حيث صدرت رسالة عمّان؛ لتقدم للعالم الإسلامي والعالم أجمع صورة الإسلام المشرقة كما أنزله الله عز وجل على نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم، ولنحتفل بأسبوع الوئام العالمي"، مؤكداً أن الوئام ولد من رحم هذا البلد بمقترح هاشمي كريم قدّمه صاحب الجلالة الهاشمية ليكون أسبوعا عالميا وموسما دعويا يحتفل به العالم أجمع.

وأضاف أن الوئام في الأردن سجية وطبعا بين أبنائه، وواقعا عمليا عاشه الأردنيون مسلمون ومسيحيون في محبة ووئام لم يشهد له التاريخ مثيلاً، مبيّنًا أنّ الإرث الهاشمي المستمد من صميم الشريعة الإسلامية، رسّخ هذا الوئام والمحبة والسلام بين أبناء المجتمع الواحد.

وأشار إلى أنّ الدعوة للوئام من صميم الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة، التي دلّت عليها الشريعة وسار عليها الخلفاء والأئمة على مر التاريخ تطبيقًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الالتزام بالشريعة الإسلامية يدعو المسلم إلى الوئام والعيش المشترك والتسامح والتمسّك به، مؤكدًا أنّ الإسلام لا يدعو للاعتراف بالآخر فقط بل يدعو لاحترامه وقبول الاختلاف.

وتساءل الخلايلة عن قيم التسامح وقيم العدل الإنسانية عن ما يتعرَّض له الأهل في غزَّة هاشم من وحشية يندى لها جبين الإنسانية جمعاء في ظل غياب واضح وصريح للعدل والتسامح في القانون الدولي والإنساني وفي الضمائر الإنسانية أمام وحشية همجية لا يقبلها العقل والضمير.

من جانبه، قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، "إننا نجتمع اليوم في ظلال مبادرة ملكيّة رياديّة في مضمونها، منسجمة مع مبادئ الإسلام الراسخة في معانيها، نابعة من النهج الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التسامح والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته"، مضيفًا أنّ هذه المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأسبوع الأول من شهر شباط تُعد مشعلاً يشعُ أملاً وسط ظلام يُخيّم على المجتمع الدولي.

وبيّن الحسنات، أنّ أسبوع الوئام يعد فرصة للتذكير برسالة الأنبياء التي جاءت بالرحمة والمحبة والسلام ليعمّ بني البشر، ولا سيما ونحن نعيش اليوم حالةً غير مسبوقة من العدوان الغاشم والظلم الكبير الذي يتعرّض له الأهل في فلسطين من أحداث دامية وويلات جسيمة أدت إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وهدم العمران وتشريد العائلات.

بدوره، قال سماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، "ونحن نحتفل اليوم في الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في هذا البلد الكريم، نفتخر بأن هذا الأسبوع تم اعتماده في الأمم المتحدة في العام 2010 استجابة لاقتراح كريم تقدّم به جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيراً إلى أن أسبوع الوئام يهدف لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف.

وأضاف الربطة، أن أسبوع الوئام يأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقها جلالة الملك، تقوم على إظهار حقيقة الإسلام بالصورة اللائقة به على أنه دين يحمل مبادئ عالمية تتسع للبشرية كلها، مبينًا أنّ رسالة عمّان ومبادرة "كلمة سواء" ومبادرة أسبوع الوئام بين الأديان، تهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعيّة السامية، وتقدّم للناس كافة حكومات وشعوب ما يحدد أطر الوئام بين أتباع الشرائع المتعددة.

وقال مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد في كلمته خلال الاحتفال، "فيما نحتفي بالعيد الـ62 لجلالة الملك عبدالله الثاني، نستذكر دور جلالته كاتب رسالة عمّان أم الوثائق وصاحب هذه المبادرة الذي استجابت لندائه شعوب العالم، فصارت بمولدها الهاشمي مبادرة عالمية ممهورة بتوقيعه".

وأضاف الأب حداد "فالوئام يكتمل عندما تغدو أردني الهوى والموقف والعشق والمسلك، فهذا الوطن الصانع والداعي والساعي للخير والعيش الواحد، صار بفعله لا بقوله وعاءً للوئام، تتعاظم قيمة وئامنا الديني بل والوطني، بالتأكيد على فصول حضورنا الإقليمي والدولي الذي ميّزتنا به مكانة جلالته ورسالة وطننا ودوره وحكمته، ليضعنا جميعا أمام مسؤولية متابعة النهوض والأمانة لأنموذجنا، فالأردن الجغرافيا حاضر في التاريخ والقداسة، في الماضي والحاضر بكنائسه ومساجده، نتعلّم أن نحب بعضنا بعضا".

وحضر الاحتفال، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب رمزي العجارمة، وسماحة مفتي عام القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي العقيد الدكتور حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدراء عامون، وسفراء معتمدون لدى المملكة، ووزراء سابقون، وعلماء، إضافة إلى مفتين وقضاة الشرع الشريف وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات، ورجال الدين المسيحي، وضباط وضباط صف من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وممثلات عن القطاع النسائي.

--(بترا)

وهـ/م ف/رق

04/02/2024 17:53:18